Paczkomaty zostaną z Allegro, ale będą droższe

Allegro poinformowało wczoraj, że podpisało z Inpostem aneks do umowy ramowej dotyczącej cen za dostawę paczek. W ramach nowych ustaleń w okresie od listopada do grudnia 2023 roku, ceny dostaw wzrosną o 12,8%, a w 2024 roku będzie to od 12,8 do 6% w zależności od osiągniętych wolumenów.

InPost podnosi ceny dla Allegro

Nie znamy co prawda dokładnych wolumenów paczek jakie Inpost dostarcza do klientów za pośrednictwem platformy Allegro, ale można domyślać się, że jest to jedna z najpopularniejszych form dostaw. O rozbracie Allegro z Inpostem plotkuje się już od dłuższego czasu, ale wygląda na to, że jeszcze w tym roku Paczkomaty nie znikną z aukcji na Allegro. Obie spółki podpisały wczoraj aneks do umowy na dostawę paczek, w myśl której Allegro zapłaci o 12,8% więcej za paczki dostarczone w najgorętszym okresie zeszłego roku (listopad-grudzień 2023). Podwyżka będzie też obowiązywała w tym roku, ale jej wysokość ma zależeć od wolumenów. Im więcej paczek Inpost będzie dostarczał za pośrednictwem Allegro, tym mniejsza będzie podwyżka cen. Strony ustaliły, że maksymalny wzrost to 12,8%, a minimalny - 6%.

Ramowa umowa zawarta między tymi podmiotami nie ma bezpośredniego wpływu na ceny dostaw w Allegro, ale można bezpiecznie założyć, że gigant polskiego rynku e-commerce będzie chciał sobie te podwyżki zrekompensować. Nie jest to zresztą pierwszy raz jak ceny dostaw za pośrednictwem InPostu rosną. Obie spółki blisko współpracują od 2020 roku, a w tym czasie wzrosły nie tylko koszty dostaw, ale również cena abonamentu Allegro Smart! oraz limity cen, które mają darmową dostawę. Czy tym razem również czeka nas kolejna podwyżka? Tego nie możemy być pewni, ale z pewnością istnieje taka możliwość.

Źródło: Allegro

Allegro nie zamierza zapewne pozostać na "łasce" Inspotu w nieskończoność, sieć punktów i automatów paczkowych OneBox cały czas rośnie. Szczerze mówiąc od kilku miesięcy wole skorzystać z ich usług zamiast InPostu bo dostawy są zazwyczaj szybciej i nie było nigdy problemów z przepełnionym automatem paczkowym, co nie jest rzadkością w okresie świątecznym. Może to jednak świadczyć o tym, że zainteresowanie usługą własną Allegro nadal jest na mizernym poziomie. W mojej okolicy na jeden automat paczkowy OneBox przypada aż trzy Paczkomaty. Allegro musi jeszcze sporo zainwestować w swoją sieć, aby mogła ona w pełni zastąpić usługi oferowane przez InPost. Wzrost cen z pewnością te prace jeszcze bardziej przyśpieszy.