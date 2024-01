Do jakiej kwoty można sprzedawać bez podatku na Vinted?

Korzystanie z platform sprzedażowych stało się powszechne, umożliwiając nie tylko zakupy, ale również sprzedaż używanych przedmiotów. To nie tylko oszczędność, ale również ekologia. Portale takie jak Vinted, Allegro czy OLX zyskują na popularności, przyciągając zarówno kupujących, jak i sprzedających. Jednakże, wraz z rosnącą aktywnością na tych platformach, pojawiają się nowe wyzwania, w tym kwestie związane z opodatkowaniem sprzedaży online. Zastanawiasz się, czy sprzedając na Vinted, musisz płacić jakieś dodatkowe podatki? Sprawdźmy.

Od 1 maja 2023 roku, Polska wdrożyła nowe przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży na internetowych platformach. Wynika to z implementacji unijnej dyrektywy DAC7. W poniższym artykule skupimy się na jednej z najbardziej popularnych platform, czyli Vinted. Nie oznacza to jednak, że informacje tu zawarte nie zadziałają również w przypadku Allegro lub OLX. Nowe regulacje wprowadzają szereg zmian, mających na celu kontrolę dochodów uzyskiwanych przez sprzedających oraz zapewnienie przestrzegania obowiązków podatkowych. Przeanalizujemy więc, do jakiej kwoty można sprzedawać bez podatku.

Raporty kwot dokonywanych transakcji, wprowadzenie opodatkowania dla przedsiębiorców oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – wszystko to stanowi nową rzeczywistość dla osób uczestniczących w handlu online. W tym artykule rozważymy również kwestię zwolnień podatkowych oraz wyjaśnimy, kto nie musi prowadzić szczegółowego raportu sprzedaży.

Vinted application, installation of the application from the google play store. Exchange of used clothes. In the background denim jeans and 50 euros.

Sprzedaż używanych rzeczy: z podatkiem, czy bez podatku?

Znaczące zmiany prawne w Polsce i unijna dyrektywa DAC7 powstały po to, aby zwiększyć przejrzystości i efektywności w obszarze opodatkowania transakcji online. Kluczową innowacją jest wprowadzenie obowiązku rejestrowania kwot dokonywanych transakcji, co umożliwia skuteczniejszą kontrolę dochodów uzyskiwanych przez sprzedających.

Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek regularnego przesyłania raportów na temat swoich transakcji sprzedaży. Pierwszy coroczny raport, który miał zostać przesłany przez firmy do urzędu skarbowego już w styczniu tego roku, wprowadza bardziej szczegółową kontrolę nad dochodami uzyskiwanymi przez sprzedających. Wprowadzenie bieżącego raportowania na żądanie Krajowej Administracji Skarbowej od września 2023 roku sprawia, że kontrola nad tym obszarem staje się bardziej dynamiczna. Ponadto uznawanie sprzedaży internetowej za działalność gospodarczą stawia nowe wymagania dotyczące rejestracji dla tych, którzy prowadzą sprzedaż w sposób ciągły, zorganizowany i w celach zarobkowych.

Podatek dochodowy od sprzedaży w internecie

Podatek od sprzedaży w internecie stanowi kluczowy element nowych przepisów. Osoby opodatkowane na zasadach ogólnych, których łączne przychody ze wszystkich źródeł nie przekroczą 30 tys. zł, są zwolnione z tego podatku. Natomiast przedsiębiorcy i osoby, które dokonują sprzedaży za cenę wyższą niż koszt zakupu produktu w ciągu 6 miesięcy, są zobowiązane uiszczać podatek.

PRZYKŁAD: Kupujemy kurtkę, gdy jakaś marka organizuje limitowany drop. Płacimy za nią 4000 zł i natychmiast sprzedajemy za 6000 zł. Wówczas opodatkowaniu podlega różnica, czyli 2000 zł. Jeśli jednak odczekamy 6 miesięcy i dopiero wtedy sprzedamy kurtkę, wówczas nie podlega ona opodatkowaniu.

Kto nie musi prowadzić raportu sprzedaży?

Nowe przepisy określają też grupę przedsiębiorców, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia szczegółowego raportu sprzedaży online. Osoby, które zawarły mniej niż 30 transakcji sprzedaży w danym okresie sprawozdawczym lub których łączne przychody nie przekroczyły 2 tys. euro, są zwolnione z tego obowiązku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dodatkowo niektóre rodzaje sprzedaży online podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Ten podatek jest wymagany przy zakupie przedmiotów o wartości przekraczającej tysiąc złotych od sprzedawców nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących podatnikami VAT. Przykłady produktów podlegających temu podatkowi obejmują aparaty, konsole do gier, komputery itp.

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących opodatkowania sprzedaży na platformach internetowych stanowi znaczący krok naprzód w kierunku transparentności i skuteczności w zarządzaniu dochodami uzyskiwanymi w ramach handlu online. Zrozumienie tych regulacji jest kluczowe dla uniknięcia potencjalnych komplikacji związanych z nieświadomym naruszeniem obowiązków podatkowych. Sprzedający powinni być świadomi limitów podatkowych i korzystać z dostępnych zwolnień, aby zgodnie z przepisami minimalizować ryzyko nieprzyjemnych konsekwencji.

źródło: Interia Biznes