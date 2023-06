O dumnie brzmiących Paczkomatach Pro od InPostu słyszeliśmy już w maju, jednak dotychczas wiedzieliśmy jedynie tyle, że będzie to bliżej nieokreślona modyfikacja samej maszyny. Dziś pierwsze modele rozpoczęły już swoją działalność, choć ta nie różni się zbytnio od klasycznych Paczkomatów. Co skrywa się dopisek Pro?

Pierwsze Paczkomaty Pro już działają w sklepach Duży Ben

InPost śmiało rozpoczął ekspansję swoich Paczkomatów w sklepach osiedlowych typu Żabka, jednak te nie zawsze są metrażowo przygotowane na przyjęcie – bądź co bądź – całkiem sporej maszyny do wydawania paczek. Innym rozwiązaniem było po prostu zawracanie głowy pracownikowi sklepiku, który i tak ma już całkiem sporo rzeczy do zrobienia – od sprzedaży, po wykładanie towaru aż po przygotowywanie jedzenia.

Paczkomaty Pro mają rozwiązać ten problem, bo zajmują mniej miejsca niż normalne Paczkomaty (przy zachowaniu dużej pojemności) i dodatkowo samodzielnie wydają paczki.

„Rozwój wygodnych usług to jeden z istotnych filarów strategii sieci Duży Ben. Partnerstwo z InPost idealnie uzupełnia naszą ofertę w tym zakresie, a także wpływa na wzajemne zwiększenie obrotów i wolumenów. Nasi klienci bardzo chętnie korzystają z urządzeń Paczkomat® przy okazji zakupów, a nadanie lub odbiór przesyłki zachęca ich do skorzystania z naszej oferty” –Michał Florkiewicz, dyrektor generalny Duży Ben

Urządzenia są produkowane dla InPostu przez polską firmę Retail Robotics, która podejmowała już wcześniej podobną współpracę z Żabką.

Źródło: Dlahandlu.pl

Jak podaje portal dlahandlu.pl, działają podobnie do maszyn vendingowych. Urządzenie przypominające szafę posiada jedno okienko odbiorcze, dzięki czemu klient nie musi szukać swojej paczki. Obsługuje małe i średnie pudła, a w przypadku przesyłki przekraczającej dopuszczalną wagę odbiorca będzie musiał tradycyjnie zgłosić się do sprzedawcy.

Pierwsze Paczkomaty Pro trafiły już do sieci sklepów Duży Ben i mają docelowo znaleźć się w każdej placówce należącej do Eurocash.