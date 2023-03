744,9 milionów przesyłek w zeszłym roku. inPost bije rekordy

Wczoraj swoimi wynikami finansowymi pochwaliło się Allegro - król polskiego e-commerce w 2022 r. spełnił wszystkie swoje zakładane oczekiwania i przekroczył kolejny kamień milowy. 14 milionów aktywnych użytkowników platformy robi wrażenie. I nie ma się co dziwić. Choć konkurencja dwoi się i troi, to właśnie Allegro jest pierwszym wyborem Polaków. Swoje podsumowanie przedstawia teraz inPost - który zapewne wszystkim użytkownikom Allegro (i nie tylko) jest doskonale znany. Bo chyba większość z nas miała już możliwość skorzystania z Paczkomatu lub kuriera tej właśnie firmy.

inPost. Rok 2022 w liczbach

Jak czytamy w podsumowaniu 2022:

Wzrost wolumenu obsłużonych przesyłek na wszystkich rynkach do 744,9 mln w 2022 r. (+44% r/r).

Wzrost sieci punktów OOH (Out of Home - dostawy poza adresem zamieszkania) Grupy o 29% r/r do 54059, w tym wzrost sieci urządzeń Paczkomat o 37% r/r do 27939.

Rekordowe przychody w wysokości 7079,1 mln zł w 2022 r. (+53,8% r/r), z czego 40,7% stanowiły przychody z rynków międzynarodowych (w porównaniu do 25,0% zagranicznych przychodów Grupy w 2021 r.).

Rekordowa skorygowana EBITDA w wysokości 1961,4 mln zł, (+20,6% r/r).

Działalność Grupy w Polsce wygenerowała w 2022 r. 673,7 mln zł wolnych przepływów pieniężnych (Free Cash Flow), ponad dwukrotnie więcej w stosunku do roku 2021.

InPost odnotował imponujący wzrost na każdym z kluczowych rynków: W 2022 roku w Polsce udział wolumenowy InPost w rynku przesyłek

e-commerce wzrósł do 43%, wolumen obsłużonych paczek osiągnął rekordowe 508,4 miliona (+20% r/r). Przychody w 2022 roku wyniosły 4,2 mld zł (+21,6% r/r), a skorygowana EBITDA 1,8 mld zł (+14,3% r/r), pomimo bardzo trudnego otoczenia rynkowego i presji inflacyjnej. Na koniec roku spółka posiadała sieć 19 306 urządzeń Paczkomat (+17% r/r). W ramach Mondial Relay, Grupa Inpost obsłużyła 213,2 miliona paczek (+21,2 1 % r/r). Przychody Mondial Relay w 2022 roku wzrosły do 2,7 mld zł. (+17,4% r/r), na koniec roku w ramach Mondial Relay funkcjonowały 2 564 urządzenia Paczkomat® InPost (+2251 urządzeń w stosunku do końca 2021) oraz 19 446 punktów PUDO (+10% r/r). W Wielkiej Brytanii popyt na usługi świadczone poprzez Paczkomat InPost przekroczył oczekiwania. Wolumen obsłużonych paczek wzrósł o 151% r/r, osiągając poziom 20,5 mln. Na koniec 2022 roku w Wielkiej Brytanii funkcjonowało 4 835 urządzeń Paczkomat InPost (+53% r/r).



W 2022 roku Grupa InPost dynamicznie kontynuowała ekspansję, rosnąc powyżej rynku w każdym kluczowym kraju, w którym jest obecna. Pomyślny rozwój firmy oraz wzrost wolumenów wyprzedzający rynkowe tempo, mimo trudnych warunków w sektorze e-commerce, potwierdza efektywność modelu biznesowego i jego odporność na wymagające otoczenie makroekonomiczne. W Polsce Grupa InPost utrzymuje niekwestionowaną pozycję lidera, systematycznie umacniając swoją pozycję rynkową

- mówi Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

Rekordowy 2022 dla inPost. Firma z ambitnymi planami rozwoju na międzynarodowych rynkach

inPost ma też duże ambicje związane z ekspansją poza Polskę. Wystarczy wspomnieć Wielką Brytanię, gdzie posiada już prawie 5 tys. działających Paczkomatów (4 835 urządzeń). Firma udostępnia swoje usługi dla klientów z Francji, Włoch, Hiszpani, Portugali i krajów Beneluxu. W lipcu 2021 roku InPost przejął za 513 mln euro francuskiego potentata logistycznego Mondial Relay, co było największą polską prywatną inwestycją zagraniczną. A to dopiero początek działań na rynkach międzynarodowych:

Tymczasem na rynkach międzynarodowych, Grupa skupia się na rozwoju własnej sieci, kreowaniu świadomości marki oraz podnoszeniu jakości oferowanych usług. Międzynarodowa ekspansja Grupy InPost w 2022 roku stanowi ważny etap w kreowaniu autentycznie paneuropejskiej marki. W 2023 roku InPost będzie konsekwentnie realizować strategię zrównoważonego rozwoju Grupy, dążąc do przeobrażenia rynku logistyki e-commerce w całej Europie.

- dodaje Rafał Brzoska.

Przy okazji rocznego podsumowania, mamy pierwsze informacje związane z pierwszym kwartałem 2023. Mimo oznak spowolnienia wydatków konsumpcyjnych, wolumeny obsługiwanych przesyłek nadal rosną w dwucyfrowym tempie - i to w samej Polsce. We Francji odnotowano nieco wolniejszy wzrost niż w Polsce, ale nadal jest to wzrost dwucyfrowy r/r. Pozostałe rynki wykazują podobną dynamikę wzrostu do zanotowanej w 2022 r.

Źródło: informacje prasowe