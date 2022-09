UOKiK tworzy filtry dla influencerów i pokazuje, jak oznaczać reklamy. Tylko czy to wystarczy?

Problem braku właściwych oznaczeń przekazów reklamowych istnieje od dawna, zwłaszcza tych w social mediach - Instagram czy Facebook, ale i też YouTube. Co jakiś czas wybuchają mniejsze lub większe afery z tym związane, UOKiK postanowił więc udostępnić swoje rekomendacje w tym zakresie.

Osobiście wydaje mi się jednak, że to nie niewiedza ze strony głównie influancerów, a inny problem, w którym takie rekomendacje mogą nie wystarczyć. Choć z drugiej strony, po ostatnich interwencjach urzędu i nałożeniu kar za kryptoreklamy, sytuacja na rynku nieco się poprawiła. Być może rekomendacje te ostatecznie uzdrowią ją do końca.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK:

Nieprawidłowe oznakowanie treści na portalach społecznościowych jeszcze kilka miesięcy temu stanowiło powszechną praktykę. Dlatego tym bardziej doceniamy wysiłek tych uczestników rynku, którzy po pierwszych naszych działaniach zaczęli poprawnie oznaczać treści. Rekomendacje mają wspierać rynek w dostosowaniu się do obowiązków informacyjnych oraz wypracowaniu wysokiej jakości najlepszych praktyk w tym zakresie.

Rekomendacje UOKiK, co do właściwego oznaczania treści komercyjnych w social mediach, powstały we współpracy z przedstawicielami branży influencer marketingu: Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR oraz Radą Reklamy.

W głównej mierze rekomendacje te w jasny i klarowny sposób rozróżniają treści reklamowe, jak i je oznaczenia. Czym innym jest na przykład autopromocja, właściwa reklama czy prezenty, które to w rzeczywistości - jeśli już, to stosowane są zamiennie.

Tomasz Chróstny:

Wyróżniliśmy różnego rodzaju współprace komercyjne, w tym autopromocję czyli reklamę marki własnej, a także prezenty czyli popularne paczki PR. Dokument zawiera nie tylko ważne definicje czy regulacje prawne i konsekwencje, jakie można ponieść w związku z kryptoreklamą, ale także konkretne przykłady oznaczeń materiałów reklamowych w różnych mediach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, TikTok, YouTube i inne, wraz z podaniem praktycznego schematu działań do każdego z nich.

Dla jasności i przejrzystości takich przekazów, UOKiK poleca stosowanie oznaczenia dwupoziomowego - we własnym zakresie, wykorzystując do tego opisy, filtry na zdjęciach czy filmach i w narracji publikowanych materiałów lub przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych przez platformy społecznościowe.

W tym celu UOKiK już niedługo udostępni własny filtr #OznaczamReklamy, którym będzie można oznaczać reklamę, autopromocję lub prezent na Instagramie czy Facebooku.

Z pełnym tekstem rekomendacji UOKiK możecie zapoznać się pod tym linkiem (pdf), to niezwykle obszerny i drobiazgowy materiał (ponad 17 MB).

Źródło: UOKiK.

