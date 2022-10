Overwatch 2 jest dostępny za darmo. Co z tymi, co kupili pierwszą część?

Overwatch - od wielkiego sukcesu to umierającej marki

Overwatch debiutowało w 2016 roku. Nowa sieciowa produkcja Blizzarda, fenomenalny pod względem rozgrywki hero shooter z niezwykle rozbudowanym lore za sprawą komiksów czy materiałów wideo przygotowywanych przez samych twórców produkcji. Tytuł osiągnął ogromny sukces, zarówno wśród streamerów, jak i na arenie e-sportowej - a Blizzard, jak to Blizzard, co chwilę dodawał nowy kontent, nowe postaci, mapy i tym podobne. Wszystko szło doskonale, nowe IP zasłużonego dewelopera wzbudziło ekscytację wśród mnóstwa graczy, Overwatch League miało się lepiej niż kiedykolwiek. Sytuacja odwróciła się o 180 stopni w momencie, w którym wyszły na jaw wszystkie sytuacje dotyczące traktowania kobiet w firmie - i jedną z konsekwencji była praktycznie śmierć OW, które masowo traciło graczy, a ze sponsorowania Overwatch League wycofały się najgrubsze ryby.

Druga część stała się więc jedną wielką zagadką. Mnóstwo absurdów wokół Blizzarda, (jak najbardziej słuszny) brak poparcia ze strony graczy i niektórych inwestorów. Deweloperzy byli pod ścianą, a wszystkie nadchodzące gry - Diablo IV i Overwatch 2 - stały pod znakiem zapytania. W firmie sporo się pozmieniało (między innymi dopinane na ostatni guzik jest przejęcie przez Microsoft), premiera Diablo Immortal okazała się niezwykle udana, Diablo IV zapowiada się naprawdę gorąco. Co zatem deweloperzy wymyślili w przypadku drugiej części Overwatcha?

Blizzard pokazał klasę. Overwatch 2 debiutuje z klasą

Druga część Overwatch dla wielu była zagadką - w końcu jaki jest sens wydawania sequela sieciowego FPS-a, skoro aktualizacje w pełni by wystarczyły i były w stanie bez przerwy dodawać nowy kontent, bohaterów i wiele innych - co udowodnił sam Blizzard przy pierwszym OW, jak i bez przerwy udowadnia Fortnite, Apex: Legends i wiele innych gier tego typu. Sam byłem z początku ogromnym sceptykiem tego pomysłu - zwyczajnie płacenie pełnej kwoty po raz drugi nie jest atrakcyjną opcją.

Blizzard tym razem nie zasługuje jednak na cięgi. Studio rozwiązało ten problem naprawdę solidnie i skutecznie pozwoli im to otworzyć czystą kartę, zacząć od nowa i przyciągnąć nieco graczy. Overwatch 2 bowiem jest grą free-to-play, dostępną całkowicie za darmo, więc wszyscy będą mogli sprawdzić ten tytuł.

Overwatch znika, nadchodzi Overwatch 2. Co to oznacza dla graczy pierwszej części?

Blizzard wczoraj wyłączył serwery pierwszego Overwatcha - czy to oznacza, że cały postęp oraz odblokowana zawartość trafia do śmietnika? Uspokajam, że absolutnie nie. Wszystkie nasze osiągi zostaną przepisane do drugiej części. Overwatch 2 nie jest bowiem całkowicie nową produkcją, w której zaczynamy od zera - to po prostu kontynuacja pierwszej części.

Co jednak w kwestii osób, które te kilka lat temu zapłaciły pełną kwotę za pierwszą odsłonę? Na Twitterze pojawiło się już sporo negatywnych głosów, zarzucających Blizzardowi brak uczciwości względem pierwszych graczy Overwatcha. Abstrahując od przeniesienia całego zapisu oraz rozgrywki w pierwszej części, czego nowi gracze już nie doświadczą, Blizzard postanowił wręczyć specjalny pakiet dla posiadaczy “jedynki”. Będzie on zawierał dwie epickie skórki i jedną ekskluzywną ikonę profilu, a także specjalny prezent-niespodziankę. Jest to zatem bardzo uczciwy deal.

Podsumowując - w grę będą mogli zagrać wszyscy nie płacąc nic. Jeśli macie za sobą mnóstwo godzin spędzonych w “jedynce” i wiele odblokowanych elementów kosmetycznych, nie macie powodu do zmartwień - wszystko będzie dostępne w drugiej odsłonie. Jeśli zapłaciliście za pierwszą część, w ramach przejścia na tryb free-to-play, otrzymacie mnóstwo dodatkowego i ekskluzywnego kontentu.

Overwatch 2 startuje już dzisiaj. Kiedy Blizzard włączy serwery?

Serwery pierwszego Overwatcha zostały wyłączone, a “dwójka” jeszcze nie wystartowała. Nie ma jednak powodu do zmartwień, gdyż dzisiejszego wieczoru wszystko się zmieni - Overwatch 2 oficjalnie startuje o 21:00 czasu polskiego i będzie dostępny na komputerach osobistych z systemem Windows oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

Aktualizacja, godzina 21:18:

Blizzard po problemach z Diablo III nie wyciągnął wniosków. Kilkadziesiąt minut po starcie gry serwery są przepełnione i nie ma mowy o rozpoczęciu gry, a kolejka zdaje się nie mieć końca.

Obrazek wyróżniający: Blizzard