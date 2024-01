Battle.net to coś więcej niż usługi sieciowe w grach Blizzarda. To także sklep cyfrowy, w którym – oprócz gier – można kupić różnej maści dodatki, DLC i rozszerzenia do popularnych serii studia: Diablo, Warcraft, Starcraft, Overwatch oraz Call of Duty. Jednak do tej pory ceny w tym sklepie nie były zbytnio atrakcyjne - przynajmniej z perspektywy Polski. Za wszystko musieliśmy płacić w euro, co często łączyło się z dodatkowymi opłatami od banków przy płatnościach kartą. Teraz to się zmieni. Blizzard rozsyła do swoich klientów wiadomości e-mail, z których dowiadujemy się, że już wkrótce w Battle.net nastąpią zmiany pozwalające korzystać z naszej lokalnej waluty!

W Battle.net zapłacimy złotówkami. Najwyższa pora!

Nieustannie szukamy nowych sposobów na ułatwienie graczom z całego świata dokonywania zakupów i zarządzania kontami Battle.net®. W ramach tych starań rutynowo sprawdzamy, które waluty obsługujemy i jakie nowe powinniśmy dodać. Może to ułatwić dokonywanie płatności i pomóc w zmniejszeniu lub wyeliminowaniu opłat ponoszonych przez wystawcę karty za transakcje w obcej walucie.

– czytamy w wiadomości e-mail zapowiadającej zmianę sposobu rozliczenia zakupów w sklepie Battle.net. Zmiana z euro na złotówki ma nastąpić nie wcześniej niż 30 dni od daty przesłanego przez Blizzard powiadomienia - czyli w przypadku mnie, będzie to ok. 20 lutego. Co ważne, jeśli na koncie użytkownika znajduje się Saldo Battle.net w walucie EUR, zostanie ono przeliczone na równoważną kwotę w walucie PLN w momencie zmiany.

A jak będą wyglądały came ceny? Blizzard potwierdza, że kurs wymiany, którego firma użyje, będzie pochodził ze strony WMR FX Benchmarks z dnia poprzedzającego zmianę na nową walutę. Zakupy na Battle.net będą dokonywane w nowej walucie transakcyjnej, a ceny zostaną odpowiednio dostosowane. Szczegółów związanych z przelicznikami niestety nie znamy i na polski cennik będziemy poczekać do dnia, w którym Battle.net zostanie zaktualizowany do naszej waluty.