Nieoczekiwany sojusz. Chcą zdetronizować mapy Google i Apple

Fundacja Overture Maps (sprawdź ich stronę główną) założona w grudniu poprzedniego roku, postawiła sobie ambitne zadanie dostarczenia dokładnych i kompletnych danych mapowych, które będą dostępne dla każdego. W ostatnim czasie do projektu dołączyły kolejne firmy, takie jak Sparkgeo, Cyient, InfraMappa i PTV Group. Zaakcentowano (dając pstryczek w nos Google i Apple), że dane takie, jak mapy powinny być traktowane jako wspólny zasób. Zmieniające się potrzeby użytkowników sprawiły, że koszty gromadzenia i utrzymania globalnych danych mapowych wykraczają poza możliwości pojedynczych firm. Szczególnie uderza to w młode firmy, które po prostu nie mają pieniędzy na to, aby korzystać z zasobów należących do Google, czy Apple.

W środę wydano pierwszy zestaw otwartych map o nazwie "Overture 2023-07-26-alpha.0". Zawiera on cztery główne warstwy danych: Przydatne Miejsca, Budynki, Transport i Granice Administracyjne. Dane te powstały dzięki połączeniu, weryfikacji i walidacji danych open source, jak również informacji dostarczonych przez członków fundacji. Szczególnie wartościowym zbiorem danych są wspomniane "Miejsca", obejmujące ponad 59 milionów rekordów. Dane te zostały dostarczone przez Meta i Microsoft, które współpracują z Fundacją Overture Maps w celu aktualizacji i utrzymania zbioru. Planuje się wykorzystanie różnych źródeł, takich jak publiczne dane ze strony instytucji i dane pozyskane od społeczności. I tutaj jeszcze jedna niespodzianka: Microsoft oraz Meta mają odpowiadać za wdrożenie AI do rozwoju map. Doskonale wiemy o tym, że Microsoft ma tutaj już nie asa, a jokera w rękawie: AI w jego inwestycyjnym portfelu.

Pierwsza wersja zasobu ma jednak pewne niedoskonałości. Brakuje m. in. informacji z Rosji (co IMO nie jest jakimś szczególnym powodem do smutku). Niemniej, i tak możliwość wykorzystania tych map przez początkujących deweloperów, czy po prostu osoby prowadzące testy rozwijanych przez siebie aplikacji to ogromna wartość. W przeciwieństwie do Google i Apple, które pobierają opłaty od deweloperów za dostęp do API Google Maps, fundacja Overture Maps daje to za darmo. Może i nie ma tam tak ogromnej ilości informacji, ale... to dopiero pierwsza wersja. Jak na start projektu - i tak jest naprawdę dobrze.

Koniec nieprzyjemnego okresu dla deweloperów. Próg wejścia w startupy może znacząco się obniżyć

Projekt Overture Maps to swego rodzaju obietnica rewolucji w dziedzinie dostępu do map i może przyczynić się do powstania nowych, innowacyjnych aplikacji. Likwiduje problem wykluczenia tych deweloperów, którzy nie mają funduszy na to, aby zapłacić gigantom za dostęp do ich API. Duopolu Google i Apple to najpewniej nie wywróci, ale zdecydowanie stanie się przyczynkiem do zakończenia niekorzystnego okresu dla deweloperów potrzebujących map w swoich projektach. Teraz, bez większych przeszkód - będą mogli skorzystać z zasobów za darmo. A biorąc pod uwagę to, że wśród firm tworzących fundację są Microsoft i Meta, które dysponują potężnymi zasobami związanymi z AI - będzie bardzo, ale to bardzo ciekawie.