Kolonie, wycieczki i zajęcia dla dzieci na jednej platformie - sprawdzone i zweryfikowane

Dla dzisiejszych rodziców Internet to podstawowe źródło wiedzy. Szukając informacji dotyczących wychowania dzieci, usług, produktów, rekomendacji a nawet pomocy medycznej coraz częściej sięgają po telefon, media społecznościowe i wyszukiwarki.

Autorem artykułu jest Julia Chruścielewska. Tekst powstał w ramach naszej inicjatywy Opowiedz nam o swoim biznesie.

Jednak nadal wiele podmiotów oferujących usługi dla dzieci nie jest widocznych w sieci, często nie mają stron internetowych lub bazują tylko na profilu na Facebooku. Brakuje podstawowych danych, cennika, aktualnej oferty, nie mówiąc już o rezerwacji usługi online.

Jeszcze dwa lata temu mnie to dziwiło, dzisiaj znacznie lepiej rozumiem powody.

Dlaczego tak jest?

Dobra widoczność Internecie jest trudna, wymaga wiedzy i inwestycji zarówno finansowej, jak i czasowej. Oczywiście można zlecić wykonanie strony internetowej, jednak to dopiero początek, trzeba stworzyć treści, dbać o ich aktualizację.

W mniejszych podmiotach to wszystko jest na głowie właściciela, powinien dodawać nową ofertę, informacje o ilości miejsc, regularnie umieszczać zdjęcia z bieżących wydarzeń, prowadzić newsletter.

A trzeba pamiętać, że właściciel często sam też prowadzi zajęcia, zapisy, odbiera telefony, odpisuje na maile, zajmuje się księgowością i mnóstwem drobnych czynności, które dokładnie zna każdy przedsiębiorca.

Dlatego wybór często pada na konto w serwisie społecznościowym, próg wejścia jest dużo mniejszy, jednak wypromowanie swojej oferty bardzo trudne. Wszyscy widzimy coraz większą komercjalizację treści w mediach społecznościowych, dotarcie z postem nawet do osób, które nas obserwują, jest coraz trudniejsze i droższe. Koło się zamyka, bo nawet takie posty trzeba promować, udostępniać, oczywiście, jeżeli organizator znajdzie czas, żeby je napisać.

Czy to wystarczy?

Spójrzmy na to z perspektywy rodzica, który szuka obozu i półkolonii dla dziecka.

Latem 2022 prawie 7000 podmiotów organizowało kolonie, obozy i półkolonie. Ponad 70% organizatorów oferuje mniej niż 9 turnusów w sezonie, dotarcie to tych ofert to jak szukanie igły w stogu siana.

Do tego oferty, które możemy wyszukać w Internecie, często nie zawierają wszystkich potrzebnych informacji i bezpośredni kontakt jest potrzebny jeszcze przed decyzją zakupową.

Przeszłam to jako rodzic, siedząc w nocy po pracy i szukając obozu dla syna o konkretnej tematyce w lipcu. 2 tygodnie, moje maile pozostawały bez odpowiedzi, po nocy robiłam sobie listy organizatorów, do których dzwoniłam następnego dnia.

Syn na obóz nie pojechał, a ja zostałam z Excelem pełnym danych.

Rodzice zasługują na dostęp do najlepszych usług dla dzieci

Gdyby to był amerykański film, powiedziałabym, że wtedy powstał portal.

To długi proces. Jako mama byłam zawsze bardzo aktywna w internetowym środowisku rodziców. Hobbystycznie prowadziłam już jeden portal. Jednak pracowałam w korporacji, prowadziłam działalność i wychowywałam dzieci, a moja doba nadal miała 24 godziny.

To właśnie jeden z powodów, że cyfryzacja w sferze rodzicielstwa tak wolno postępuje. Brakuje też dostępu do wiedzy technicznej i środków na inwestycje.

Rodzicielstwo obecnie przypomina popularną scenę z poniższego rysunku, wszyscy wiedzą, jak wiele można poprawić, jednak jesteśmy zbyt zajęci, aby usprawnić proces.

Kiedy powstał portal www.FajnyCzas.pl?

Po kilku latach planowania i projektowania w 2019 roku dostałam dotację z Unii Europejskiej. To pozwoliło na zrealizowanie podstawowej wersji platformy i pokryło pierwsze wydatki marketingowe. W 2022 portal ruszył, rośniemy szybko, po miesiącu mieliśmy pierwsze rezerwacje w systemie.

Bardzo cieszy zainteresowanie rodziców, w każdym zapytaniu widzę czas, jaki zaoszczędziła mama i to daje ogromną satysfakcję. Wiem, że to pierwszy krok do znacznie większej zmiany.

www.FajnyCzas.pl, pomaga organizatorom w zwiększeniu widoczności swoich usług i dotarciu do nowych klientów. Rodzice mogą w szybki sposób porównać setki ofert, dopasować je do wieku i zainteresowań dziecka. Obozy i półkolonie mogą zarezerwować i opłacić poprzez portal. Cała komunikacja i odbywa się na wewnętrznym komunikatorze.

Wszystkie oferty są dokładnie opisane, co znacznie skraca proces podejmowania decyzji. To my dopytujemy organizatorów o wszystko zanim opublikujemy ofertę.

Cyfryzacja usług dla dzieci także pozwala na lepsze zarządzanie dostępnością miejsc i automatyzację procesów rezerwacyjnych, co pozytywnie wpływa zarówno dla rodziców, jak i organizatorów usług.

Jakie dalsze plany?

Codzienna praca z organizatorami i rodzicami. Cały czas rozmawiamy, dopytujemy o potrzeby analizujemy zachowania użytkowników. Ostatnio na prośbę firm dodaliśmy nową kategorię obiektów noclegowych dla grup, mamy całą listę kolejnych obszarów, które wymagają zaprojektowania.

Zgłaszają się do nas animatorzy, firmy transportowe, osoby szukające pracy w czasie wakacji, warsztaty, które dojeżdżają do placówek. To pokazuje, jak ogromna jest luka rynkowa, w której działamy.

Co miesiąc wdrażamy kilkadziesiąt nowych firm, pomagamy wprowadzić kolejne oferty i wspieramy procesy rezerwacji dla dużych grup. W naszej bazie jest już ponad 700 ofert, które można łatwo przeszukać i wybrać odpowiednią. W marcu znacznie powiększyliśmy zespół, 3 nowe osoby wspierają firmy, rodziców i nauczycieli.

Będziemy jeszcze bardziej pomagać organizatorom w cyfryzacji i promowaniu ich ofert. Dbamy o każdą minutę rodziców, dlatego jeszcze bardziej skracamy proces rezerwacji. Działamy elastycznie, jesteśmy też dostępni wieczorami i w weekendy, czyli wtedy, kiedy jest najwięcej zapytań.

Największe wyzwanie – Ekspansja

Fot: Julia Chruścielewska i Adrianna Kolanek na stanowisku Monkey’s Time na WebSummit 2022 w Lizbonie.

Powoli odkrywamy świat startupów, programy akceleracyjne, mentorów, prezentacje. To fascynujące, chociaż po roku widzę, jak dużo przed nami.

Monkey’s Time to odpowiednik portalu FajnyCzas.pl, przygotowany na wspólny rynek Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

W październiku prezentowaliśmy portal na WebSummit w Lizbonie (to największym wydarzenie technologiczne na świecie). Byliśmy w programie akceleracyjnych w Londynie, na targach Gitex w Dubaju, budujemy sieć kontaktów i wiedzy, która pozwoli nam na ekspansję zagraniczną. Mamy świetnych, doświadczonych mentorów w Europie i Stanach, których rady i wsparcie pomogą nam wejść na rynek brytyjski.

Mam nadzieję, że nasze działania zachęcą kolejne startupy do rozwoju usług dla rodziców. To ogromny i bardzo niedoceniony obszar, który zasługuje na wsparcie.