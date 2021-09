We wrześniu do Xbox Game Pass trafi 13 nowych gier

Jedni powiedzą, że ostatnio Microsoft stawia na ilość a nie jakość produkcji dodawanych do Xbox Game Pass, inni będą się cieszyć, że do usługi trafi we wrześniu aż 13 nowych gier.

Okazuje się, że Xbox Game Pass to ostatnio popularne miejsce do premier mniejszych produkcji, z 13 gier, które trafią we wrześniu do usługi aż 9 będzie miało tam swoją premierę. Trzeba jednak pamiętać, że w tym miesiącu dostaniemy tak zwane indyki, a nie duże tytuły AAA. Nie każdemu więc to zestawienie przypadnie do gustu. Ale tak czy inaczej, na pewno będziecie mieli w co grać, jeśli oczywiście zdecydujecie się dać tym produkcjom szansę.

Nowości Xbox Game Pass wrzesień 2021

Flynn: Son of Crimson (chmura, konsola, PC) – 15 września

I Am Fish (chmura, konsola, PC) – 16 września

SkateBird (chmura, konsola, PC) – 16 września

Superliminal (chmura, konsola, PC) – 16 września

Aragami 2 (chmura, konsola, PC) – 17 września

Lost Words: Beyond the Page (chmura, konsola, PC) – 23 września

Sable (chmura, konsola, PC) – 23 września

Subnautica: Below Zero (chmura, konsola, PC) – 23 września

Tainted Grail: Conquest (PC) – 23 września

Lemnis Gate (konsola, PC) – 28 września

Astria Ascending (chmura, konsola, PC) – 30 września

Unsighted (konsola, PC) – 30 września

Phoenix Point (konsola) – 1 października

Flynn: Son of Crimson, SkateBIRD, Aragami 2, Sable, Lemnis Gate, Astra Ascending, UNSIGHTED i Phoenix Point to gry, które będą mieć swoją premierę właśnie w usłudze Xbox Game Pass. Dla twórców to świetna, a na dobrą sprawę najlepsza możliwa okazja by pokazać się ze swoją produkcją bardzo dużej grupie graczy. O ile bowiem nie każdy chce wydawać pieniądze na małe, nieznane gry - to kiedy są dostępne w ramach takiej usługi jak Xbox Game Pass, nic w zasadzie nie stoi na przeszkodzie żeby je sprawdzić. Kto wie, może właśnie dzięki abonamentowi Microsoftu przekonacie się do mniejszych produkcji, które czasami potrafią zapewnić więcej frajdy i być zdecydowanie świeższym rodzajem zabawy niż duże kasowe produkcje AAA, które muszą spełniać pewne oczekiwania rynku i często twórcy nie decydują się na innowacje w obawie o to, że gra się nie sprzeda i nie zwróci proces jej produkcji. W przypadku "indyków" ryzyko jest mniejsze, bo i sama produkcja nie pochłania aż tak dużych pieniędzy.

źródło