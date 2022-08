Outlook w wersji mobilnej jest zalewany przez reklamy

W ostatnich miesiącach w mobilnej wersji Outlooka - zarówno na urządzeniach z iOS, jak i z Androidem - można było zauważyć zdecydowanie więcej reklam. Te oczywiście były obecne zawsze, lecz od jakiegoś czasu ich ilość drastycznie się zwiększyła, co jest niesamowicie frustrujące.

Reklamy pojawiają się na samej górze skrzynki odbiorczej i na pierwszy rzut oka bez problemu możemy pomylić je z normalnymi wiadomościami e-mail. Kiedy klikniemy w taką reklamę, zostaniemy przeniesieni do przeglądarki internetowej. Możemy też z nimi walczyć poprzez ich usuwanie, lecz na niewiele się to zdaje - wkrótce pojawią się nowe, w tym samym miejscu.

Czy istnieje jakiś sposób na ominięcie tych reklam?

Nie będziecie zdziwieni, jeśli napiszę, że taka zmiana nie przypadła użytkownikom aplikacji do gustu. Outlook został zbombardowany negatywnymi ocenami na App Store, a wątki dotyczące absurdu całej sytuacji stale są poruszane na Reddicie czy Twitterze. Tutaj rodzi się zatem pytanie: czy jest jakiś sposób na ograniczenie ilości wyskakujących reklam?

Microsoft przyznał redakcji The Verge, że istnieje jedna metoda, dzięki której reklamy w mobilnej wersji Outlooka przestaną być jakimkolwiek problemem. Rozwiązaniem jest… opłacenie subskrypcji Microsoft 365.

Nie jesteście zachwyceni z takiego rozwiązania? Nic dziwnego. Alternatywą dla tego sposobu jest pewna segregacja przychodzących wiadomości na naszej skrzynce. W obecnej chwili mamy dwie możliwości konfiguracji swojej skrzynki - pierwsza wyświetla nam wszystkie maile w jednej zakładce, łącznie z reklamami. Druga pozwala nam rozdzielić wiadomości na “ważne” oraz “inne” - a wtedy wszelkie reklamy wyświetlane są w tej drugiej zakładce.

Niemniej jednak, należy przyznać, że nie jest to najlepsza zmiana, jaką gigant z Redmond mógł wprowadzić do Outlooka. Użytkownicy co prawda nie kryją swojej złości, lecz jak na razie niczego to nie zmieniło.

Źródło: The Verge

Stock Image from Depositphotos