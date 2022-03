Sytuacja pandemiczna na zawsze zmieniła system pracy - i Microsoft jako jeden z pierwszych zdał sobie z tego sprawę. Firmy na całym świecie musiały przejść na system pracy zdalnej i niektórzy decydują się pozostawić sprawy w taki sposób, lub znalazło idealne rozwiązanie w hybrydzie.

Outlook pozwoli na wygodne sprawdzenie, kto będzie brał udział w spotkaniu zdalnie, a kto osobiście

Microsoft aktualizuje Outlooka, aby ułatwić proces sprawdzania, czy współpracownicy planują uczestniczyć w spotkaniach osobiście, czy nie. Nowa funkcja o nazwie Outlook RSVP pojawi się dla wszystkich w internetowej wersji Outlooka w drugim kwartale tego roku, umożliwiając uczestnikom wybór, czy dołączą zdalnie, czy stacjonarnie.

Nicole Herskowitz, wiceprezes Microsoft Teams, powiedział The Verge: “Myślę, że to jeden element, który naprawdę pomoże pracownikom zrozumieć, kto będzie w biurze i jak zoptymalizować te spotkania”. Funkcja ma być stale ulepszana i jeszcze bardziej funkcjonalna.

Źródło: Microsoft

Teams będzie bardziej dostosowany do hybrydowych spotkań

Do Teams został wprowadzony nowy układ Front Row, który przenosi galerię wideo na dół ekranu, dzięki czemu osoby przebywające w salach konferencyjnych mogą oglądać zdalnych współpracowników “twarzą w twarz”. Microsoft obiecuje ten nowy układ od prawie roku i jest to duża część wizji firmy dotyczącej przyszłości spotkań, która znacznie usprawni hybrydową pracę.

Microsoft postanowił również zaktualizować Teams Rooms, aby uczestnicy biorący osobiście udział w spotkaniach mogli dołączać do spotkań na własnym urządzeniu i otrzymywać powiadomienia o włączeniu wideo. Wszystko po to, by uczestnicy zdalni mogli łatwiej zobaczyć wszystkich w sali konferencyjnej. Jak przyznaje Herskowitz, jest to spowodowane tym, że z ponad 90 milionów sal konferencyjnych na całym świecie, mniej niż 8% ma możliwość odtworzenia wideo.

Źródło: Microsoft

Inną nowością w Teams będzie znaczne ulepszenie Tablic. Microsoft dodaje teraz ponad 50 szablonów, które umożliwiają szybsze zapisywanie pomysłów, a także nowe reakcje umożliwiające natychmiastową informację zwrotną od współpracowników.

Microsoft Loop, czyli połączenie wszystkich funkcji

Microsoft Loop to bloki wszystkich zawartości pakietu Office, które mogą funkcjonować niezależnie oraz być kopiowane, wklejane i udostępniane innym osobom. Loop jest zatem platformą do wygodnej współpracy online, która pozwoli na edytowanie danego dokumentu w tym samym czasie przez wiele osób, z wybranych przez siebie programów - coś na wzór Google Docs.

Funkcje Microsoft Loop zostaną dodane do Outlooka, łącząc ze sobą wszystkie narzędzia komunikacyjne Microsoftu. Członkowie zespołu będą mogli zatem tworzyć ten sam dokument tekstowy z poziomu Teams lub Outlooka.

Źródło: Microsoft

PowerPoint również doczeka się ulepszeń

PowerPoint pozwoli na nagranie audio do danego slajdu w prezentacji. Funkcja nagrań wideo z komentarzami dotyczącymi danej części prezentacji zostało zaprojektowane z myślą o poprawieniu jakości spotkań pod kątem zdalnych współpracowników. Nowość będzie dostępna w drugim kwartale tego roku. Wszystkie wprowadzane funkcje znacznie mogą poprawić komfort realiów postpandemicznych. Dużo firm pozwala na pracę hybrydową, więc udogodnienia w tym zakresie od takiego lidera rynku jak Microsoft wydaje się świetnym ruchem.

Microsoft szykuje specjalne wydarzenie, które bardzo dokładnie pokaże jak Windows kształtuje się pod względem pracy hybrydowej. Event został zaplanowany na 5 kwietnia i skupi się również na nowych ulepszeniach wydajności i bezpieczeństwa w systemie Windows 11.

Źródło: The Verge

Obrazek wyróżniający: Aktar Hossain dla Unsplash