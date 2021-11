Przede wszystkim Zoho Mail to nie jest nowa usługa pocztowa, jest już w sieci od conajmniej 10 lat, czyli mamy pewność, że nie zniknie z dnia na dzień. To poczta bez spamu, na który tak bardzo narzekamy na popularnych i darmowym skrzynkach pocztowych - mam tam konto od 2012 i nie spotkałem się jeszcze z niechcianymi wiadomościami na tej poczcie.

Osobiście zakładałem konto na Zoho Mail, kiedy były jeszcze domeny @zoho.com czy @zohomail.com. Dziś dostępna jest już nowa: @zohomail.eu - niemniej też atrakcyjna, a skoro jest od niedawna, zapewne uda się Wam jeszcze założyć w niej jakiś prosty adres, ewentualnie na imię i nazwisko.

Darmową skrzynkę na Zoho Mail zakładamy na tej stronie, zaznaczając wcześniej opcję - Personal Email. Niestety na start będzie trzeba podać swój numer telefonu - automatycznie włączane jest tu dwuskładnikowe uwierzytelnianie logowania, ale zresztą podobnie dzieje się już na poczcie Gmail.

Po założeniu konta w ustawieniach warto zmienić domyślny język wyświetlania interfejsu na polski oraz dostosować pod swoje upodobania motyw graficzny. Co ważne, na start dostajemy w darmowej wersji pojemność poczty na poziomie 5 GB, co powinno wystarczyć nawet do adresu używanego na co dzień. Wprawdzie na Gmailu czy Outlooku dostajemy od razu 15 GB, ale miejsce to jest współdzielone z innymi aplikacjami na koncie Google czy Microsoftu, włącznie ze zdjęciami. Na Zoho Mail te 5 GB będziemy mieli do wykorzystania tylko na pocztę e-mail.

Zoho Mail ma natywnie wbudowaną obsługę trybu ciemnego, można go dowolnie przełączać suwakiem, dostępnym na bocznym pasku menu w prawej, dolnej części ekranu. Oczywiście, aplikacja mobilna Zoho Mail również wspiera systemowy tryb ciemny na smartfonach.

Do każdej przychodzącej korespondencji możemy ustawić przypomnienie o niej, jeśli będziemy chcieli do niej wrócić w określonym terminie.

W przypadku wysyłanej poczty, oprócz przypomnienia o niej, możemy ustawić wysłanie jej w terminie późniejszym - jednorazowo lub nawet cyklicznie, co nie zdarza się w każdym darmowym klienci poczty e-mail.

Podobnie jak w przypadku Gmaila, Zoho Mail to nie tylko poczta e-mail, ale i zintegrowany kalendarz, zadania z przypomnieniami, notatki, panel z kontaktami czy nawet z ulubionymi stronami www, które możemy zachować na swoim koncie e-mail. Jest też czat online, na którym możemy rozmawiać ze znajomymi czy rodziną, korzystającą też z tej poczty na Zoho Mail - wypisz, wymaluj Gmail.

W ustawieniach poczty możemy zdefiniować swój indywidualny podpis/sygnaturę, ustawić synchronizację poczty, kalendarza czy kontaktów, wygląd, skróty klawiaturowe, przypomnienia i wiele innych funkcji, które ułatwiają korzystanie z poczty e-mail na codzień.

To wszystko webmail, jednak do wygodnego korzystania ze swojej poczty e-mail potrzebujemy jeszcze aplikacji mobilnej, a tę ściągniemy również za darmo z Google Play i App Store.