W pewnym okresie cała linia aplikacji Google, kilka aplikacji Microsoftu, a także Spotify i wiele innych doczekało się lżejszego odpowiednika na Androida. Wszystko dlatego, że zasoby urządzeń były zbyt małe, by sprostać zapotrzebowaniu systemu i normalnych aplikacji. Od dłuższego czasu coraz rzadziej słyszeliśmy o takich premierach, także dlatego, że optymalizacja Androida stoi na wyższym poziomie, a i specyfikacja tańszych modeli nie jest tak skrajnie budżetowa. Mimo wszystko, Microsoft postanowił przygotować coś dla tych, którzy mogą mieć problemy z klasycznym Outlookiem na Androida.

Outlook Lite, który dziś debiutuje, ma za zadanie być aplikacją lżejszą, szybszą, nieobciążającą akumulatora i radzącą sobie nawet przy marnym połączeniu. Rozmiar samej aplikacji to zaledwie 5 MB, a optymalizacja pozwala jej na działanie nawet na urządzeniach z 1 GB pamięci RAM. Niegdyś była to zawrotna ilość, dziś to naprawdę niska półka urządzeń, ale w kilku regionach takie cechy mają najpopularniejsze urządzenia i Microsoft będzie starał się przekonać ich użytkowników do swojej propozycji.

Co ciekawe, aplikację napisano i przetestowano pod kątem działania w sieciach 2G i 3G, a o takiej funkcjonalności marzyłbym w kontekście kilku nowocześniejszych i bardziej rozbudowanych aplikacji, które nie są w stanie wczytać tekstu i pojedynczych obrazków, jeśli smartfon nie dysponuje łącznością LTE.

Na chwilę obecną Outlook Lite jest dostępny do pobrania w takich krajach, jak Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Ekwador, Indie, Meksyk, Peru, Arabia Saudyjska, RPA, Tajwan, Tajlandia, Turcja i Wenezuela. Podobnie jednak jak w przypadku wielu poprzednich aplikacji Lite, plik instalacyjny APK trafi na strony trzecie, skąd pobrać go będą mogli wszyscy. Outlook Lite obsługuje konta Outlook.com, Hotmaila, Live, MSN, Microsoft 365, a także Microsoft Exchange Online.

Źródło: The Verge