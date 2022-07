Microsoft Rewards w Polsce. Odbieraj nagrody za korzystanie z przeglądarki Bing

Niespodziewanie i bez zapowiedzi Microsoft udostępnił polskim użytkownikom program Rewards, który nie był do tej pory dostępny w naszym kraju. Za korzystanie z przeglądarki Bing i wykonywanie prostych zadań można zgarnąć przydatne nagrody.

Czy karta podarunkowa do Allegro jest warta korzystania z Bing?

Microsoft Rewards to program lojalnościowy, umożliwiający odbieranie nagród za korzystanie z usług giganta z Redmont. Jak do niego dołączyć? Wystarczy, że zalogujecie się na swoje konto Microsoft pod tym adresem i rozpoczniecie wykonywanie specjalnych zadań. Są one skupione głównie na korzystaniu z przeglądarki Bing, zarówno na komputerze jak i urządzeniach mobilnych.

Źródło: Microsoft

Póki co liczba nagród nie jest zbyt okazała, a użytkownicy mogą wybrać między innymi doładowanie wirtualnych punktów do League of Legends czy kartę rabatową na zakupy w Amazon. Trzeba mieć jednak na uwadze, że proces gromadzenia punktów może być czasochłonny. Wykonanie quizu to zaledwie 5 punktów, a przykładowa nagroda w postaci kodu rabatowego do Allegro o wartości 50 zł wymaga uzbierania aż 15 tysięcy punktów.

Źródło: Microsoft

Warto zaznaczyć, że Microsoft przyznaje punkty za samo wyszukiwanie treści przy użyciu przeglądarki Bing, więc jeśli jesteście wystarczająco cierpliwi (zarówno do zbierania punktów jak i samego korzystania z Binga) to zyskacie zniżki właściwie za samo codzienne przeglądanie sieci.