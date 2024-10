Jak już pewnie zauważyliście w Windows 11, z ikony nowego programu pocztowego Outlook zniknął opis - new. To dobra okazja do sprawdzenia, jak sprawuje się aktualnie ten nowy desktopowy klient poczty (który zastąpi dotychczasowy systemowy program Poczta i Kalendarz), jak i do mojego ponownego zmierzenie się z usunięciem z niego powiadomień e-mail o urodzinach.

Zanim jednak o powiadomieniach o urodzinach znajomych z Facebooka, które to zawsze gdy uruchamiałem pocztę Outlook starałem się wyłączyć, przyjrzyjmy się samemu klientowi poczty.

Outlook - domyślny klient poczty i kalendarza w Windows 11

Jeśli zainstalowaliście z Microsoft Store program Outlook, uruchomienie wcześniejszego programu do poczty i kalendarza - Poczta i Kalendarz, od razu przekieruje Was do klienta poczty Outlook z wbudowanym kalendarzem, listą zadań czy odnośnikami do programów online pakietu biurowego.

Zapewne z kolejnymi aktualizacjami Windows 11, całkowicie zostaną więc odinstalowane wcześniejsze programy Poczta i Kalendarz.

Brak spamu na poczcie Outlook

Drugą zauważalną zmianą będzie… brak spamu w głównej skrzynce email i w aliasach poczty. To, co mnie wcześniej odstraszało od tej poczty, to wręcz ogromna ilość spamu, nie tylko w śmieciowym folderze, ale i na głównym adresie i aliasach poczty.

Tym bardziej mnie to dziwiło, że z poczty tej nie korzystałem, nie zostawiałem nigdzie tego adresu w sieci, a wykorzystywałem go tylko do logowania do Windowsa. Teraz korzystam i testuję tę pocztę po ostatniej aktualizacji chyba już od dwóch tygodni i muszę powiedzieć, że problem zniknął całkowicie z głównego adresu i aliasów, a spam pojawia się tylko tam, gdzie jego miejsce, czyli w folderze wiadomości - śmieci.

Problem był tym bardziej irytujący, z uwagi na to, że mam bardzo prosty adres w tej domenie, więc z automatu pewnie lądował w każdym systemie spamowym.

Interfejs klienta poczty Outlook

Kolejna rzecz, jaka mnie przyjemnie zaskoczyła w tym programie, to sam interfejs. Wszystko jest tu spasowane idealnie i prezentuje się przejrzyście jako całość. Przy nowej wiadomości, a zwłaszcza kilku wiadomościach - nie mamy tu uruchomionych kilku osobnych okien, wszystko ląduje w trzecim panelu klienta poczty w postaci zakładek, coś jak w przeglądarce internetowej.

Z kolei samo formatowanie tekstu dostępne jest w menu programu, dzięki czemu możemy się skupić tylko na tworzeniu treści i w razie potrzeby sięgać tylko po narzędzia formatujące - przenosząc niejako doświadczenia znane wszystkim z edytorów tekstu.

Poza tym, znajdziemy tu tradycyjne wszystkie funkcje, niezbędne w poczcie e-mail, jak tworzenie folderów, flagi, reguły poczty, sygnatury czy choćby planowanie wysyłki wiadomości e-mail.

Przejdźmy już więc do tytułowego rozwiązania, irytującego problemu.

Jak wyłączyć w Outlook powiadomienia e-mail o urodzinach?

Pojawiły się one nagle kilka lat temu, zawsze jak próbowałem wracać do tej poczty e-mail, starałem się je wyłączyć, ale nigdzie nie mogłem znaleźć takiej opcji.

Problem był bardzo irytujący, gdyż były to powiadomienia o urodzinach znajomych z Facebooka, tak więc jeśli ktoś miał ich setki, a choćby połowa z nich miała włączone na koncie informowanie o swoich urodzinach, codziennie przychodziły powiadomienia na e-mail.

Teraz już Wam tego nie pokaże, bo rozwiązanie tego problemu, które znalazłem kasuje całkowicie ten kalendarz urodzin z Facebooka, ale miałem tu w niemal każdym dniu po jednym, dwóch znajomych.

W rozwiązaniach, które znalazłem w sieci, radzono między innymi by odznaczyć ten znaczek z kalendarzem - Urodziny, to nie pomagało, powiadomienia przychodziły nadal na skrzynkę. Nie ma też żadnych opcji z tym związanych w ustawieniach poczty i kalendarza Outlook czy na koncie Microsoft.

Nie mogłem sobie przy tym w ogóle przypomnieć, skąd ta integracja z kalendarzem urodzin znajomych z mojego konta Facebook? Aż wpadłem w sieci na taki sam problem sprzed kilku lat użytkownika, który korzystał ze smartfona z systemem… Windows Phone. Wtedy mnie olśniło, sam kiedyś z niego korzystałem, i tak, mogłem wówczas włączyć integrację mobilnego kalendarza z tym na Facebooku.

Tak więc to chyba już ostatnia pozostałość po tym systemie, a jak ją wyłączyłem? Przypadkiem i w banalnie prosty sposób. Kliknąłem w link - Dodawania kalendarza, a tam w środku znalazłem odznaczenie pokazywania kalendarza z urodzinami.

Niby to samo, co wyłączenie go w głównym oknie kalendarza, ale z zupełnie innym efektem. To wyłącza całkowicie integrację z kalendarzem urodzin znajomych z Facebooka w ten sposób, że ponowne włączenie tej opcji nie przywraca już tej integracji - moduł z urodzinami na Outlook jest już całkowicie czysty, ewentualnie pobiera dane z listy kontaktów w samym kliencie poczty. Zniknęły też powiadomienia e-mail na poczcie Outlook o urodzinach znajomych z Facebooka.