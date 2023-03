Ten weekend spędzicie w Piekle. Wszystko, co musicie wiedzieć o becie Diablo IV

Otwarta beta Diablo IV startuje już dzisiaj. Co zrobić, żeby zagrać w ten weekend w hit Blizzarda? Wszystko, co musicie wiedzieć.

Beta Diablo IV dla wszystkich rusza już dziś!

Chociaż Diablo IV debiutuje dopiero 6 czerwca, to produkcję Blizzarda będziecie mogli sprawdzić już dzisiaj — i dostęp do bety nie będzie już ograniczony, więc każdy będzie mógł wejść do Piekła. Jak mogliśmy się dowiedzieć z wrażeń osób, które miały możliwość zagrania w czwartą odsłonę Diablo w zeszłym tygodniu (nasz tekst na ten temat możecie znaleźć pod tym linkiem), klimat i cała rozgrywka to najwyższy możliwy poziom.

Diablo IV to bez dwóch zdań jeden z najgorętszych (bo wiecie, Piekło) tematów ostatnich miesięcy w branży growej. Powrót tak cenionego i uwielbianego IP jest ogromnym wydarzeniem — nawet dla osób, które nigdy wcześniej nie interesowały się tą serią. Co więcej, D4 ma spełnić wszystkie zachcianki graczy — Activision Blizzard obiecuje, że przygody w Sanktuarium wracają do klimatów z pierwszych dwóch części, które były zdecydowanie bardziej mroczne i niepokojące, niż Diablo III. To, chociaż cieszyło się sporą sławą (pomimo początkowych problemów), według graczy było dużo bardziej „cukierkowe” i przestępne, co według wielu odebrało ten przerażający urok. Diablo IV ma jednak zawierać wszystkie najlepsze elementy, które sprawiły, że gracze pokochali tę serię już w 1996 roku. „Czwórka” ma być więc naprawdę mroczna i brutalna, co w przypadku tego IP jest oczywiście ogromną zaletą.

Na jakich platformach i kiedy dokładnie rusza beta Diablo IV?

Beta Diablo IV otwarta dla wszystkich graczy rusza już dzisiaj o godzinie 17:00 naszego czasu. Do tego czasu możecie jednak pobrać grę ze sklepów sieciowych — tytuł zajmuje sporo miejsca na naszych dyskach, więc lepiej zrobić to nieco wcześniej. Jeśli mieliście dostęp do bety w zeszłym tygodniu, nie oznacza to, że powinniście zignorować możliwość rozgrywki w ten weekend — Blizzard postanowił dodać dwie nowe klasy postaci, jakimi są Druid i Nekromanta.

Źródło: Blizzard

Beta jest dostępna na wszystkich platformach, na których finalna wersja gry się pojawi — czyli na komputerach osobistych z systemem Windows oraz na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S oraz Xbox One. Na PC możecie pobrać grę z poziomu Battle.net, w przypadku konsol Sony będzie to oczywiście PlayStation Store, a na Xboksach — Microsoft Store.

Problemy z serwerami są jak najbardziej spodziewane

Warto jednak zaznaczyć, że zagranie w Diablo IV w ten weekend może nie okazać się wcale takie proste. Beta z ograniczonym dostępem miała spore problemy z serwerami, o czym w zeszły weekend informował Piotr Kurek — zainteresowanie zdecydowanie przewyższyło oczekiwania Blizzarda, co poskutkowało ogromnymi kolejkami i frustracją graczy. Adam Fletcher z Blizzarda zasugerował jednak, że beta ma specjalnie przetestować możliwość serwerów (więc kolejki i awarie mogą się pojawić), a to w dłuższej perspektywie ma pomóc deweloperom przygotować się na finalną wersję produkcji:

Kiedy w piątek ponownie otworzymy bramy dla absolutnie wszystkich, spodziewamy się naprawdę sporej liczby osób. Będą długie kolejki, szczególnie w piątek, tuż po uruchomieniu testów oraz w okresach największego natężenia ruchu w poszczególnych regionach. [...] Miniony weekend pomógł nam przewidzieć przepustowość, jakiej spodziewamy się w ten weekend, i będziemy ją wykorzystywać, aby celowo obciążać nasze systemy w ramach przygotowań do premiery. Podsumowując, chociaż wiemy, że może to być frustrujące, potrzebujemy kolejek, aby odpowiednio przetestować nasze usługi.

Czy mimo tego spróbujecie swoich sił w nadchodzącej becie? Dajcie znać, czy rozpoczynający się dzisiaj weekend spędzicie w Piekle!