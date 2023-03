Słyszycie już w oddali ryk piekielnych demonów? Choć do premiery Diablo IV zostało jeszcze kilka miesięcy, to pierwsze poziomy przetestujemy już za 5 dni dzięki wczesnej wersji beta przeznaczonej dla prasy i osób, które złożyły zamówienie przedpremierowe. Czego możemy się spodziewać? Oto lista dostępnych aktywności.

Dwie tury testów jeszcze w tym miesiącu

Diablo IV ma wrócić do korzeni i zrezygnować z cukierkowych motywów – mocno krytykowanych w Diablo III – skupiając się na brutalnej rozgrywce i dojrzałej fabule. Nie wiem jak Wy, ale ja nie mogę się już doczekać przyszłego piątku, bo to właśnie wtedy, 17 marca startuje pierwsza tura beta testów.

Źródło: Blizzard

Gracze będą mogli eksplorować pierwszy etap gry, czyli Strzaskane Szczyty i zapoznać się z wątkiem fabularnym w prologu i pierwszym akcie. Blizzard informuje, że uczestnicy będą mogli bez ograniczeń poruszać się po surowych, górskich krajobrazach, szatkując hordy wrogów, które pozwolą na osiągniecie maksymalnie 25 poziomu doświadczenia.

Kim zagramy? Cóż, gracze będą mogli wcielić się w jedną z trzech klas postaci – Łotra, Barbarzyńcę, lub władającego żywiołami Czarodzieja. Warto jednak zaznaczyć, że tyczy się to jedynie wczesnej fazy testu, trwającej od 17 marca (godzina 17:00 czasu polskiego) do 20 marca (20:00 czasu polskiego). Już 24 marca ruszają bowiem testy dla wszystkich chętnych, a podczas ich trwania do dostępnego zestawu klas dołączy Druid oraz Nekromanta. Bramki otwierają się o godzinie 17:00, a druga sesja otwarty testów zakończy się 27 marca o godzinie 21:00

Graj z towarzyszem i zdobywaj nagrody

Jak Diablo, to tylko przy kanapowej współpracy. Ta będzie możliwa także podczas weekendowych testów – na wszystkich konsolach obsługujących Diablo IV będziecie mogli zwerbować kompana do lokalnego coopa, a w sieciowym trybie współpracy otwiera drogę do czteroosobowej kooperacji.

UWAGA! Pamiętajcie o tym, że w przypadku trybu online wszyscy uczestnicy muszą posiadać dostęp do bety.

Dlaczego warto zaprosić znajomych? Po pierwsze szlachtowanie bossów będzie łatwiejsze, a po drugie za zabójstwo przeciwnika w pobliżu innego gracza otrzymujemy premię +5% do doświadczenia, a jeśli będzie członkiem naszej grupy, to premia zwiększy się do 10%.

Beta to nie tylko okazja do wczesnego zapoznania się z grą, ale także szansa na zgarnięcie dodatkowych benefitów w pełnej wersji Diablo IV. W grze znajdą się specjalne misje, które umożliwią zdobycie ekskluzywnych tytułów oraz przedmiot kosmetyczny:

Tytuł Pierwsza Ofiara : do zdobycia za dotarcie do Kiowosadu jedną postacią.

: do zdobycia za dotarcie do Kiowosadu jedną postacią. Tytuł Wczesny Odkrywca : do zdobycia za awansowanie na 20 poziom jedną postacią.

: do zdobycia za awansowanie na 20 poziom jedną postacią. Przedmiot ozdobny Licha wataha: do zdobycia za awansowanie na 20 poziom jedną postacią.

Na czym zagramy i jak uzyskać dostęp

Beta Diablo IV dostępna będzie na następujących platformach:

Xbox Series X/S

Xbox One

PlayStation 5

PlayStation 4

Komputery z systemem Windows (dokładne wymagania pod tym adresem)

Jeśli zamówiliście wersję przedpremierową za pomocą cyfrowej platformy Blizzarda, to w zasadzie nie musicie już nic robić – dostęp do gry zostanie przyznany automatycznie w dniu rozpoczęcia testów. Jeśli jednak posiadacie fizyczny kod, to musicie przejść na dedykowaną stronę, następnie wybrać platformę oraz region i sfinalizować rejestrację, klikając kafelek Zrealizuj.

Gracze konsolowi po zweryfikowaniu informacji otrzymają na maila kod do pobrania gry, który trzeba wykorzystać w cyfrowym sklepie danej platformy. WAŻNE: kod można wykorzystać tylko raz i uprawnia on do stworzenia maksymalnie 10 postaci!

Blizzard przekazał, że po zakończeniu testów postęp fabularny zostanie przeniesiony do pełnej wersji gry, ale wszystkie postacie stworzone podczas bety zostaną usunięte po zakończeniu testów.

Nie pozostaje mi więc nic innego, jak życzyć Wam powodzenia w walkach z piekielnymi zastępami. Jeśli zaś chcecie zapoznać się z obszerniejszą porcją informacji na temat nachodzącego Diablo IV, to odsyłam do mojej publikacji, z której dowiecie się wszystkich szczegółów na temat rozgrywki.