Już w ten piątek ruszają długo wyczekiwane testy wczesnej wersji Diablo IV. Pod moją ostatnią publikacją z pigułką wiedzy na tematy bety pytaliście o potencjalną dostępność nadchodzącego hitu Blizzarda w Game Pass – dziś przychodzę do Was z odpowiedzią.

Wiceprezesa Blizzarda nie pozostawia złudzeń

Pod wspomnianym materiałem powstała całkiem spora dyskusja, gdzie spieraliście się o zasadność umieszczenia Diablo IV w usłudze Microsoftu. Najwyraźniej Blizzard musiał trafić na Wasze wątpliwości, bo niedługo po tym doczekaliśmy się oficjalnego stanowiska ze strony Roda Fergussona – wiceprezesa Blizzard i dyrektora generalnego gry.

„Otrzymujemy pytania dotyczące D4 w Game Pass i chcę was poinformować, że nie mamy takich planów. Do zobaczenia w Sanktuarium podczas weekendu wczesnego dostępu wersji beta, który rozpocznie się 17 marca!”

Fergusson postawił sprawę jasno – Diablo IV nie trafi do Game Pass. Cóż, to było raczej łatwe do przewidzenia, bo gra bez wątpienia sprzeda się fantastycznie bez konieczności osadzania jej w ramach abonamentu. Do czerwca jednak jeszcze trochę czasu i być może sytuacja ulegnie zmianie, ale nie pokładałbym w tym wielkich nadziei.

Tymczasem zachęcam do zapoznania się z naszym podsumowaniem wszystkich szczegółów na temat Diablo IV pod tym adresem, skąd zaczerpniecie wiedzę o dostępnych postaciach, lokacjach, zmianach w mechanice i wątku fabularnym. Ponadto przypominam też, że otwarta beta Diablo IV dla wszystkich zainteresowanych rusza 24 marca. Na przejście pierwszego aktu będziecie mieli czas do poniedziałku, 27 marca.