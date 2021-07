Do tej pory jedynie Orange w 2018 roku udostępnił eSIM wszystkim swoim klientom, również w submarce Orange Flex. T-Mobile jedynie dla klientów biznesowych w zeszłym roku, a dla klientów indywidualnych tylko na smartwatchach Apple.

Najprawdopodobniej, raczej na pewno – bo na przykład Play obiecuje od prawie 3 lat, że eSIM pojawi się w ofercie tego operatora już lada moment, a do dzisiaj ani widu, ani słychu o finalnym wdrożeniu tej technologii, kolejnym operatorem, u którego pojawi się eSIM będzie – przepraszam za wyrażenie, „zwykły” operator wirtualny Otvarta.

eSIM w ofercie operatora Otvarta

Sieć komórkowa OTVARTA z powodzeniem wprowadziła standard 5G i udostępniła dla swoich abonentów dostęp do Internetu najnowszej generacji, realizowany w sieci 5G Plusa – największej i najszybszej sieci w Polsce. To jednak nie koniec działań operatora w dążeniu do udostępniana w swoich ofertach najnowszych technologii i rozwiązań. OTVARTA informuje, że cały czas trwają prace badawczo-rozwojowe nad uruchomieniem nowego standardu eSIM. Planowanym terminem udostępnienia tej technologii jest druga połowa 2021r.

Jestem skłonny uwierzyć w ten planowany termin uruchomienia eSIM w Otvarta, jako pierwszy operator wirtualny udostępnił 5G swoim klientom w zeszłym roku czy już kilka lat temu usługę HD Voice – bez podnoszenia cen. Myślę, że z powodzeniem dotrzymają też słowa w kwestii udostępnienia eSIM do końca tego roku.

Oferta komórkowa operatora Otvarta

To dobra okazja, by przyjrzeć się ofercie tego operatora i sprawdzić z jakich planów będzie można u niego skorzystać z chwilą udostępnienia eSIM.

Usługi/Plany w Otvarta O! NAJTAŃSZA! O! NAJLEPSZA! O! KORZYSTNA! O! SWOBODNA! Połączenia na numery komórkowe 60 minut nielimitowane nielimitowane nielimitowane Polączenia na numery stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS 0,19zł 0,19zł nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS 0,19zł nielimitowane Roaming w UE Pakiet wakacyjny Pakiet wakacyjny Pakiet wakacyjny Pakiet wakacyjny Transfer danych 2 GB 11 GB 21 GB 31 GB Dostęp do 5G Tak Tak Tak Tak Umowa Bez zobowiązania Bez zobowiązania Bez zobowiązania Bez zobowiązania Abonament 7,99zł 13,99zł 17,99zł 28,99zł

Aktualnie w ofercie Otvarta dostępny jest najtańszy plan na rynku w umówie bez zobowiązania za 7,99 zł miesięcznie, w ramach którego możemy korzystać z 60 minut rozmów i płatnych wiadomości. Jeśli zależy nam na pełnym planie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS i 31 GB transferu danych, to kosztuje on 28,99 zł – czyli grosz taniej niż w nju mobile i 1 GB więcej transferu, z tym że w nju czekamy na 30 GB dwa lata, tu jest od razu na start.

W kwestii wyjaśnienia roamingu w UE, w Otvarta dostępny jest bezpłatny pakiet wakacyjny, w ramach którego operator przydziela klientom dwa razy do roku 500 minut na rozmowy lub SMS-y (wymiennie, na przykład 400 minut rozmów i 100 SMS-ów) do wykorzystania na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii.

Usługi/Plany w Otvarta O! PEŁNA OPCJA! O! MAM WSZYSTKO! Połączenia na numery komórkowe nielimitowane nielimitowane Polączenia na numery stacjonarne nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS 0,19zł nielimitowane Wiadomości MMS 0,19zł Roaming w UE wg RLAH wg RLAH Transfer danych 2 GB 6 GB Dostęp do 5G Tak Tak Umowa 24 miesiące 24 miesiące Abonament 24,99zł 28,99zł

Jeśli zależy nam na pełnym roamingu w UE wg RLAH, możemy skorzystać z dwóch planów z umową na 24 miesiące w cenie 24,99 zł lub 28,99 zł.

Tak więc oferta wydaje się bardzo atrakcyjna, zwłaszcza w porównaniu z innym najbardziej popularnym operatorem wirtualnym Premium Mobile działającym w zasięgu sieci Plus, gdzie za dostęp do 5G trzeba zapłacić minimum 39,70 zł i mamy tu dodatkowo płatny roaming w UE.