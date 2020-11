eSIM – czym jest, jak działa i jakie urządzenia obsługują ten standard?

Prace nad standardem eSIM zaczęły się już dość dawno temu, bo w 2010 roku. Musiało minąć jednak 6 lat, zanim pierwsze urządzenie mogące obsługiwać taki standard trafiło na rynek – był nim Samsung Gear S2. Rok później Qualcomm pokazał na MWC2017 pierwszego Snapdragona, który mógłby współpracować z eSIM. Od tamtego czasu widzimy, że zaczyna przybywać telefonów, które wykorzystują eSIM do zapewnienia funkcjonalności dualSIM. W 2020 roku wyszła natomiast Motorola RAZR, która jako pierwsza miała jedynie funkcję eSIM.

Atuty eSIM

Jako, że eSIM jest zupełnie różny od tradycyjnej karty SIM, ma nad nią kilka znaczących przewag. Po pierwsze, moduł nie zajmuje miejsca w telefonie. To właśnie to dodatkowe, cenne miejsce było główną przyczyną przesiadki na eSIM. W miejsce szufladki można włożyć chociażby nieco większą baterię, a brak takowej pozwala na dużo bardziej odważne konstrukcje. Drugą zaletą jest wygoda użytkowania. Po pierwsze, jeżeli dziś chcemy przypisać nowy numer do telefonu, musimy fizycznie udać się do punktu i odebrać kartę SIM, bądź też czekać, aż zostanie ona przysłana pocztą. W przypadku eSIM jedne co musimy zrobić, to zarejestrować eSIM online (w niektórych państwach sprowadza się to do zeskanowania kodu QR) i.. gotowe. Nie trzeba się też martwić o to, że przy jakichkolwiek działaniach przy telefonie karta SIM ulegnie zniszczeniu bądź zgubieniu. Ponadto – eSIM pozwala mieć jeden numer na wielu urządzeniach, a część ze smartfonów wspiera też wiele przypisanych numerów na jednym urządzeniu, co powoduje, że jest to standard idealny dla osób, które takiej opcji potrzebują.