eSIM, czyli elektroniczną kartę SIM w miejsce fizycznego plastiku jako pierwszy wprowadził Orange, jeszcze pod koniec 2018 roku. Pozostali operatorzy kazali do tej pory czekać swoim klientom z niecierpliwością na to wygodne dla wszystkich rozwiązanie.

T-Mobile ogłosił właśnie jego debiut w swojej ofercie, niestety na początek tylko dla klientów korporacyjnych. Ruch ten tłumaczą tym, że w pierwszej kolejności chcą ułatwić dużym firmom proces uruchomienia i przygotowania do użycia znacznej liczby smartfonów wykupywanych u tego operatora.

Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z tej opcji, otrzymają na swoją skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą kod QR, po zeskanowaniu którego smartfon sam pobierze z serwera operatora informacje niezbędne do aktywacji eSIM w urządzeniu i rejestracji w sieci. Rozwiązanie to zostanie w T-Mobile zaoferowane na początku odbiorcom korporacyjnym, którzy będą mogli wykorzystać je do masowej aktywacji usług mobilnych w aparatach zakupionych u operatora.