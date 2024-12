Tablety to urządzenia zawieszone w dziwnym miejscu. Ani to komputery, ani telefony, więc co właściwie można z nimi robić? Oto kilka pomysłów.

Pomimo tego, te urządzenia wciąż się sprzedają i znajdują swoich wielbicieli, którzy wbrew obiegowej opinii potrafią znaleźć dla nich zastosowanie. Nie ma się jednak co łudzić, te urządzenia wymagają odpowiedniego gruntu, żeby mogły zostać wykorzystane w pełni.

Artyści będą wniebowzięci, praca i frajda w jednym miejscu

Codzienne niedogodności

Oczywiste zastosowanie tabletu to naturalnie jego idealne możliwości pod kątem pracy osób zajmujących się wszelakimi metodami obróbki graficznej. Na pewno rysownicy są tymi, którzy jako pierwsi przychodzą do głowy, w końcu wszystko jest na swoim miejscu. Względnie duża powierzchnia robocza w postaci ekranu dotykowego, narzędzia w postaci wielu artystycznych aplikacji, takich jak Procreate czy Adobe Fresco oraz super responsywne rysiki. Tak samo fotografowie, mogą nużącą pracę edytowania godzinami przed monitorem, przenieść w bardziej wygodne miejsce o bardziej sprzyjającej atmosferze.

To jednak co się może z czasem stać niewygodne, to konieczność wykonywania gestów, która wiąże się z zaburzaniem flow poprzez na przykład, konieczność odkładania raz po raz rysika lub utrzymywania niewygodnej pozycji, aby druga ręka była zawsze w zasięgu ekranu. Zaskakująco, rozwiązanie można znaleźć w opcjach o, których na co dzień się nie myśli. W opcjach Dostępność skrywa się prosta metoda na tanie rozwiązanie.

8btido Zero 2 to tania metoda na ułatwienie pracy

8bitdo to firma, która powoli, lecz stabilnie zbudowała solidną pozycję na rynku jako producent kontrolerów, które w rozsądnej cenie oferują bardzo dobrą jakość. Niewielki model Zero 2 jest propozycją skierowaną głównie do fanów konsoli Nintendo Switch. Nie tylko kolorami przypominają modele Switcha Lite'a, lecz są jeszcze mniejsze niż Joy Cony po uwolnieniu z konsoli. Dzięki temu oraz niewysokiej cenie mogą się stać doskonałym kompanem rysowników (a po godzinach i graczy).

Jedyne co trzeba zrobić, to wejść w menu bardzo przydatnych opcji, o których wielu z nas zwykle niewiele myśli. W Dostępności da się oczywiście zmienić kontrast, powiększyć tekst czy włączyć inne komendy. Można także zaprogramować przyciski do imitowania gestów dotykowych, a co to oznacza dla rysowników? Już nie będzie trzeba stukać dwoma, trzema i tak dalej palcami, wystarczy połączyć Zero 2 z iPadem i zapisać pod danym przyciskiem odpowiedni gest.

Dostępność > Sterowanie Przyciskami > Procedury > Nowa Procedura (na kolejnym ekranie są wykonywane gesty, które potem wystarczy zapisać z wygodną nazwą) > w zasadzie koniec.

Dzięki temu wasza praca w wielu aplikacjach stanie się łatwiejsza. Nie tylko dlatego, że dzięki kontrolerowi, będzie to dużo wygodniejsza operacja, ale i dlatego, że duża część deweloperów przystała na gesty ujęte właśnie w Procreate. Podwójne stuknięcie dwoma palcami na cofnięcie działa zarówno we Fresco jak i GoodNotes.

Gdy już masz tablet i brak pomysłów na zastosowanie albo szkoda wyrzucać zapasowy

Idealny jako drugi ekran

Często możemy być bardzo skupieni na tym, że jest to tablet, a więc jest drugim narzędziem, które wspiera pracę tego głównego. Przez to można łatwo się zapomnieć, że najbardziej oczywiste metody są pod naszym nosem, takie jak... Użycie tabletu jako drugiego ekranu. Szczególnie teraz jest to bardzo łatwe do konfiguracji. Dla użytkowników komputerów z systemem MacOS (Monterey w górę) jest to w ogóle bajecznie proste. Po pierwsze można użyć AirPlay w połączeniu z każdym urządzeniem, które ma tę funkcję dostępną (telewizory) albo przy pomocy kabelka, którego używamy do ładowania tabletu. Podobnie się sprawa ma dla systemu Android, wystarczy Samsung Galaxy Tab S7 (w górę) i Windows 10.

Przewaga nad użyciem drugiego monitora nie jest widoczna w kilku punktach. Nie potrzeba dokupywać kolejnego sprzętu, jeżeli już posiadamy tablet (jest to także świetne zastosowanie dla nadania drugiego życia starszemu urządzeniu, gdy kupujemy nowe). Dodatkowo świetnie się to sprawdzi do robienia odręcznych notatek, ponieważ forma, w jakiej używamy tabletu, nie wpływa na odczyt jego ekranu. W dalszym ciągu możemy używać palca/myszki/stylusa jako kursora. Świetnie się to sprawdza przy nauce języka obcego online (gdy trzeba coś zapisać) albo podczas prezentacji w pracy. Inny, bardzo prozaiczny powód, to także wygodne rozdzielenie irytujących komunikatorów od naszej pracy. Brzmi banalnie, lecz przełączenie Outlooka czy Teamsa na oddzielony fizycznie sprzęt wpływa magicznie na koncentrację. Koniec z irytującymi powiadomieniami, zaburzającymi pracę.

Kontroler MIDI

Kontrolery, jak w zasadzie wszystko, potrafią być tanie i w miarę ich możliwości coraz to droższe. Chociaż obcowanie z fizycznymi, profesjonalnymi obiektami jest trudne do zastąpienia, to szkoda być obojętnym na okazję do zaoszczędzenia. Tablety pozwalają na zainstalowanie najbardziej wyrafinowanych aplikacji, które zyskują wiele dzięki intuicyjnym ekranom dotykowym. To samo się tyczy procesów tworzenia muzyki. Miło jest stuknąć w klawisz, lecz jeżeli już i tak się coś w domu kurzy albo straciło wenę na inne hobby? Z tabletem jest łatwa odpowiedź, warto spróbować czegoś nowego. Nie można tylko zapomnieć o okresie próbnym Abletona!

Co więcej, tablety Apple dostarczają już w pakiecie i kompletnie za darmo Garage Band, przy użyciu tej aplikacji ludzie komponują całe utwory muzyczne, może warto przetestować? Ach, co się zaś tyczy Abletona; jak już przerobicie tablet na kontroler MIDI i zaczniecie pracę w DAW, może warto dać szansę Abletonowi Touch i wygodnie, na dużym ekranie dopieścić przyszłe hity. Nie mówiąc już o tym, że iPad to warte rozważenia wsparcie dla DJa.

Pisanie jest ponadczasową frajdą

Łatwo jest zapomnieć, że tablet nie jest ani telefonem, ani komputerem. Jest czymś, pomiędzy co nie musi przypaść do gustu, ale to nie jest nic złego. Ważne, żeby o tym pamiętać, bo to w magiczny sposób odblokowuje intuicję, zmuszającą do sięgnięcia po stylus. W połączeniu z matowymi i chropowatymi foliami ochronnymi można doświadczyć papieru w cyfrowym wydaniu.

Pisanie pamiętników lub po prostu notatek w pracy albo przypominajek, zyskuje na wartości gdy robimy to ręcznie. Media nas bombardują pytaniami czy tablet jest lepszy od laptopa? Podczas gdy odpowiedź jest dużo prostsza, jest inny. Klawiatury dodające doświadczeń z laptopa i komputera są często ogromne i zwiększają zbędnie wagę urządzenia, całkowicie przecząc jego istnieniu. Wręcz przeciwnie, pchają do laptopa. Gdy jednak się sobie przypomni o radości szurania ołówkiem po papieru, to właśnie iPad i podobne urządzenia podbiją wasze serca.

Smart home, interaktywna ramka, kontroler, pamiętnik, odtwarzacz muzyki i wiele innych przykładów, to tylko ułamek możliwości niedocenianych tabletów.