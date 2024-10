iPad Mini 7: Nowy tablet, stare sztuczki? Oto, co naprawdę się zmieniło

Nowy iPad Mini 7. generacji już tu jest! Więcej pamięci, szybszy procesor i nowoczesne technologie, ale czy to wystarczy, by czymkolwiek zaskoczyć? Sprawdź, co zmieniło się w miniaturowym tablecie od Apple i czy warto w niego zainwestować.

iPad Mini w 2024 roku — co się zmieniło?

Apple znienacka wprowadziło na rynek nową wersję iPada Mini bez wcześniejszych zapowiedzi. Choć wiele osób oczekiwało rewolucyjnych zmian, gigant z Cupertino postawił na sprawdzoną formułę, dokonując jedynie kilku subtelnych modyfikacji. Nowy tablet zachował swój kompaktowy rozmiar i minimalistyczny design, ale zyskał na wydajności oraz większej przestrzeni na dane. To jednak trochę mało, jak na nową generację...

iPad Mini 7. generacji: Ulepszona pamięć i wydajność

Jednym z głównych zarzutów wobec poprzednich generacji iPada Mini była mała ilość pamięci w podstawowych modelach. Apple w końcu zareagowało na potrzeby użytkowników, eliminując wariant 64 GB, który wydawał się już nieco przestarzały. Nowy iPad Mini 7. generacji oferuje w standardzie 128 GB, co stanowi znaczną poprawę, szczególnie biorąc pod uwagę brak możliwości rozszerzenia pamięci za pomocą kart microSD. Oczywiście, użytkownicy mogą korzystać z usług chmurowych takich jak iCloud, ale ograniczenia tej platformy często zmuszają do poszukiwania dodatkowych rozwiązań.

Kolejną istotną zmianą jest zastosowanie szybszego procesora. Nowy iPad Mini działa na chipie A17 Pro, który wcześniej napędzał iPhone’a 15 Pro Max. To znaczny krok naprzód w porównaniu z A15 Bionic, używanym w iPadzie Mini 6. generacji. Choć najnowsze iPhone’y korzystają już z układów A18, różnica w codziennym użytkowaniu między A17 Pro a A18 nie będzie zauważalna dla większości użytkowników.

Zmiany w łączności: eSIM i WiFi 6E

Wśród innych zmian warto wspomnieć o nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie łączności. Wersja Cellular nowego iPada Mini obsługuje wyłącznie eSIM, co oznacza, że nie znajdziemy już slotu na fizyczną kartę nanoSIM. To podejście staje się coraz popularniejsze w produktach Apple, szczególnie na rynku amerykańskim, gdzie firma wprowadza urządzenia bez slotów na karty SIM od kilku lat.

Tablet wspiera również nowoczesne standardy bezprzewodowej łączności, w tym WiFi 6E, które zastępuje WiFi 6 dostępne w poprzednich generacjach. Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na szybsze i stabilniejsze połączenia, szczególnie w zatłoczonych sieciach.

Wsparcie dla Apple Pencil Pro

Dla tych, którzy wykorzystują iPada Mini do kreatywnej pracy, Apple przygotowało drobną niespodziankę. Nowy model wspiera Apple Pencil Pro oraz standardowy Apple Pencil z portem USB-C, co ułatwia korzystanie z tabletu w różnych scenariuszach – od robienia notatek, po zaawansowaną obróbkę graficzną. To rozwiązanie z pewnością przypadnie do gustu artystom i studentom, którzy cenią sobie wszechstronność rysików Apple.

iPad Mini w 2024 roku – Drobne nowości, ale bez rewolucji

Pomimo kilku znaczących ulepszeń, takich jak więcej pamięci w najtańszym wariancie tabletu, szybszy procesor i nowoczesne standardy łączności, nowy iPad Mini nie przynosi wielkiej rewolucji. Wciąż jest to urządzenie o kompaktowym rozmiarze, idealne do codziennego użytkowania, ale niekoniecznie zaskoczy użytkowników, którzy oczekiwali fajerwerków. Brak większych zmian w designie czy funkcjonalności sprawia, że iPad Mini 7. generacji jest raczej ewolucją niż rewolucją w ofercie Apple.

iPad Mini 7. generacji: Cena i dostępność

Choć nowości w iPadzie Mini są raczej subtelne, ceny pozostały na podobnym poziomie. Nowy model jest dostępny w czterech kolorach: gwiezdnej szarości, niebieskim, fioletowym i księżycowej poświacie. Przedsprzedaż już ruszyła, a regularna sprzedaż rozpocznie się 23 października.

Ceny poszczególnych wariantów prezentują się następująco:

iPad Mini WiFi 128 GB – 2599 zł

iPad Mini WiFi 256 GB – 3099 zł

iPad Mini WiFi 512 GB – 4099 zł

iPad Mini Cellular 128 GB – 3399 zł

iPad Mini Cellular 256 GB – 3899 zł

iPad Mini Cellular 512 GB – 4899 zł

iPad Mini 7. generacji to kolejny dowód na to, że Apple często stawia na sprawdzone rozwiązania, dodając jednocześnie kosmetyczne poprawki do swoich produktów. Większa pamięć, szybszy procesor i nowoczesne standardy łączności sprawiają, że nowy iPad Mini to solidny wybór dla osób szukających kompaktowego tabletu do codziennego użytku. Jednak brak większych innowacji może rozczarować tych, którzy liczyli na coś więcej niż tylko kosmetyczne zmiany. Jeśli posiadasz iPada Mini, który ma przynajmniej 128 GB pamięci, raczej możesz sobie odpuścić nowy model...