Jednakże chyba się szykuje zmiana w podejściu technologicznego giganta. Przy okazji ostatniej sesji z zarządem, Samsung delikatnie nawiązał do planów na 2025 rok, które miałyby przynieść oczekiwaną kontynuację serii Galaxy S oraz nowości.

Reklama

Czy w końcu składany telefon będzie w zasięgu?

Raport przedstawiony przez oddział zajmujący się między innymi smartfonami Samsunga, przedstawił wynik zysku za trzeci kwartał 2024 na poziomie 3,37 trylionów koreańskich wonów. Co daje w złotówkach prawie 10 miliardów. Jednocześnie firma zaznaczyła stonowane oczekiwania wobec czwartego kwartału i jednocześnie wskazując na kluczowe punkty strategii, którymi jest skupienie się na sprzedaży produktów premium oraz — co nikogo nie zdziwi, wręcz znuży — wzmocnienie strategii zbudowanej wokół AI.

Samsung S24 FE

Dość nieoczekiwanie, przy okazji sesji omówienia wyników finansowych, napomknięto o sytuacji składanych telefonów. Biorąc pod uwagę, jak dynamicznie rozwija się konkurencja, która co rusz podrzuca własne rozwiązania na składane smartfony, a do tego robi to nawet lepiej. Nie dziwi, że Samsung poczuł potrzebę odniesienia się do ich sytuacji. Do tej pory murem stano za utrzymaniem statusu premium dla obydwu modeli, Fold i Flip, jednakże podczas konferencji padło zdanie:

"Rozważamy sposoby na obniżenie progu wejścia, żeby więcej klientów mogło rzeczywiście doświadczyć składanych produktów, biorąc pod uwagę ogromne zadowolenie wyrażane przez obecnych użytkowników składanych modeli"

Wyraźnie ono wskazuje na już trwające lub przymiarki do prac nad tańszymi modelami. Co ciekawie stoi w opozycji do niedawnej premiery jeszcze droższego Samsunga Galaxy Z Fold "Special Edition", zarezerwowanego wyłącznie dla Korei Południowej i może Chin. Ta edycja jest jeszcze cieńsza i lżejsza niż poprzedni model. Ile przyjdzie czekać na tańsze, składane smartfony? Nie wiadomo, coś się jednak szykować musi, gdyż dalsza część wypowiedzi stawia kropkę nad i.

"Przygotowujemy tak nowe designy naszych urządzeń, aby dostarczyć jeszcze silniejsze i bardziej innowacyjne doświadczenia z urządzeniami mobilnymi"

Na horyzoncie Galaxy S25 i wyczekiwane nowe urządzenie

Potwierdzono, że Samsung Galaxy S25 ukaże się w pierwszej połowie nadchodzącego roku. Jako że model z bieżącego roku miał swoją premierę już na jego początku w styczniu, nie ma powodów, aby i tym razem się tak nie wydarzyło. W komunikacie oczywiście zaznaczono, że będzie jeszcze lepiej działał z Galaxy AI, które ma wprowadzać innowacje do codziennego życia klientów oraz najważniejsze, zwiększyć sprzedaż.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Wspomniano także o urządzeniu, które pierwotnie miało się ukazać jeszcze w 2024 roku. Po tych prezentacjach wyników finansowych można jednak spokojnie stwierdzić, że to się nie wydarzy. Ujęto je już w planach na kolejnych rok. Samsung pokaże tajemniczą technologię opierającą się na czipie Qualcomma i systemie operacyjnym Android. Jest promowane jako XR (eXtended Reality), a pierwsze wzmianki pojawiły się już w 2023 roku.

"Planujemy się poświęcić rozszerzeniu możliwości ekosystemu Samsung Health poprzez Galaxy Ring, który był wydany w tym roku i wzmocnić jakość połączenia między naszymi produktami, takimi jak XR (eXtended Reality) z planowaną premierą w przyszłości"

Nie jest jeszcze potwierdzone, czym w ogóle będzie to urządzenie, lecz mamy silną podstawę do tego, żeby wierzyć w konkurencję na skalę szerszą niż tylko branża smartfonowa. CEO Qualcomma, w rozmowie CNBC wspomniał o coraz poważniej się rozwijającej się technologii gogli oraz okularów proponujących VR lub AR. Łącząc fakt współpracy tych dwóch firm oraz nazwy narzędzia, nikogo by to nie zdziwiło.