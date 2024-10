Samsung Galaxy S24 FE poniżej 2 tys. zł! Wystarczy przenieść numer

Takiej promocji dawno nie było - mający swoją premierę na początku października Samsung Galaxy S24 FE,- w cenie 3 199,00 zł, dziś do kupienia jest za zaledwie 1 739,00 zł, a więc prawie 1,5 tys. zł taniej!

Smartfony z serii Samsung Galaxy FE zawsze cieszyły się dużą popularnością ze względu na stosunek jakości do ceny - do tego stopnia, że dość długo trzymują swoją cenę. Wszak zeszłoroczny S23 FE kosztuje jeszcze około 2,5 tys. zł. Tak więc kwota poniżej 2 tys. zł za Samsung Galaxy S24 FE to nie lada okazja.

Obecna cena tego modelu w sklepie Samsunga, jak i w popularnych elektromarketach została już nieznacznie obniżona do kwoty 2 899,00 zł, ale i tak - kwota w opisywanej promocji poniżej 2 tys. zł, to nadal opłacalna opcja.

Dla przypomnienia, opłacalność zakupu abonamentu ze smartfonem u naszych operatorów obliczamy, odejmując od aktualnej ceny rynkowej smartfona, ostateczną kwotę za tego samego smartfona w promocji u operatora. Jeśli wyjdzie nam kwota taka sama lub wyższa niż różnica pomiędzy abonamentem a porównywalną ofertą bez zobowiązania, znaczy że promocja się udała i warto kupić tego smartfona w abonamencie.

Tak więc różnica ceny rynkowej za ten model - 2 899,00 zł i ceny w opisywanej promocji - 1 739,00 zł, wynosi - 1 160,00 zł. No to policzmy to jeszcze razem z ofertą komórkową.

Samsung Galaxy S24 FE w abonamencie Plus dla przenoszących numer

Promocyjna cena za tego smartfona - 1 739,00 zł, dostępna jest w abonamencie za 59 zł miesięcznie, z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie 50 GB w miesiącu.

Porównywalna oferta bez zobowiązania i żadnych umów, to oferta Plus na kartę, również z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz z limitem 50 GB transferu danych.

I tak, przez całą umowę na abonament nasz koszt za przeniesiony do Plusa numer zamknie się w kwocie 1 416,00 zł. Z kolei w ofercie na kartę przez 24 miesiące z w/w pakietem zapłacimy 960 zł, a więc różnica to 456,00 zł. Jak najbardziej opłacalna opcja, bo dużo większą różnicę mamy w samej cenie smartfona.

Samsung Galaxy S24 FE w abonamentach u innych operatorów

Przy okazji sprawdziłem, jak aktualnie kształtują się ceny tego smartfona w ofertach pozostałych operatorów z „wielkiej czwórki”.

Samsung Galaxy S24 FE w abonamencie Orange

W abonamencie za 60 zł miesięcznie (z limitem 50 GB w miesiącu), w Orange dla przenoszących numer od innego operatora, Samsung Galaxy S24 FE na start kosztuje 799,00 zł i w 24 ratach po 82,00 zł, razem - 2 767,09 zł.

Samsung Galaxy S24 FE w abonamencie Play

W abonamencie Play za 60 zł miesięcznie (z limitem 50 GB w miesiącu), na start zapłacimy 1 799,00 zł i w 24 ratach po 50 zł, razem - 2 999,00 zł.

Samsung Galaxy S24 FE w abonamencie T-Mobile

Z kolei w abonamencie T-Mobile za 60 zł miesięcznie (z limitem 50 GB w miesiącu), opłata na start to 319 zł i później 24 raty po 120 zł, razem 3 199,00 zł, czyli cena z premiery tego smartfona w Polsce.