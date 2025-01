Potrzebujesz mocnej ładowarki do laptopa? Ugreen ma raptem... 0,5 kW

Ładowarki/zasilacze typu GaN zrobiły w ostatnich latach zawrotną karierę. Nic w tym dziwnego, bo przy stosunkowo niewielkich rozmiarach, są w stanie zaoferować wysokie moce ładowania. Dzięki chińskim producentom, ich ceny również całkiem akceptowalne, a rosnąca liczba urządzeń w naszych domach sprzyja adopcji ładowarek z większą liczbą portów. Ugreen przygotował właśnie model dla najbardziej wymagających klientów.

0,5 kW w ładowarce biurkowej

Ugreen Nexode Desktop Charger 500W to nie byle jakie urządzenie. Mierzy 14,5 x 11,5 x 6 cm o waży bagatela 1,8 kg, ale w zamian jest w stanie dostarczyć nawet 500 W mocy w jednym czasie. Ładowarka wyposażona została 5 portów USB typu C oraz jeden tradycyjny USB typu A. Pierwszy port od góry może zasilać np. laptopy, które są w stanie pobrać z gniazdka nawet 240 W. Wtedy dla pozostałych portów pozostaje 260 W do podziału, ale żaden z nich nie może przekroczyć 100 W. W większości przypadków i tak będzie to wystarczające, bo popularne obecnie notebooki rzadko kiedy potrzebują i są w stanie przyjąć więcej niż 100 W przez interfejs USB-C.

Nexode Desktop Charger 500W obsługuje też popularne technologie szybkiego ładowania - USB Power Delivery 3.1 i Qualcomm Quick Charge 3.0, więc poradzi sobie również z szybkim ładowaniem większości smartfonów. Port USB-A można natomiast wykorzystać do ładowania zegarka czy tabletu. Jeśli macie wiele urządzeń, z których korzystacie na co dzień, to może to być dla was bardzo ciekawa propozycja. Niestety nie znamy jeszcze ceny tego urządzenia, ale do sklepów powinno trafić w marcu.