Oto obowiązkowy zestaw LEGO dla piratów. Nie tylko z Karaibów

Licencje stały się integralnym elementem oferty LEGO, otwierając firmie nowe możliwości rozwoju i pozwalając jej dotrzeć do kolejnych grup odbiorców poprzez zestawy opierające się na popularnych markach, niedostępne wcześniej w świecie klocków. Przełomowym momentem była współpraca z Lucasfilm w 1999 roku, w wyniku której powstała pierwsza seria inspirowana uniwersum Star Wars – To dziś najchętniej kupowane zestawy w historii LEGO. Ten sukces zapoczątkował kolejne partnerstwa – obecnie firma korzysta z licencji wielu globalnych marek związanych z popkulturą.

Reklama

Licencje – na tym tym LEGO zarabia najwięcej

Wśród nich są tak rozpoznawalne tytuły jak Star Wars, Marvel, Disney, Batman, Jurassic Park i Jurassic World, Avatar, DC Universe, Discovery, Ferrari, Harry Potter, Władca Pierścieni, Lamborghini, Minecraft, Simpsonowie czy Żółwie Ninja. Oferta jest niezwykle szeroka i odpowiada zarówno najmłodszym, jak i starszym fanom LEGO. Jedną z licencji, która wydaje się zapomniana przez wszystkich, jest poświęcona „Piratom z Karaibów” – serii filmów z Johnnym Deppem w roli głównej. „Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły” w kinie debiutował w 2003 r. i do tej pory mieliśmy 5 filmów, z czego ostatni swoją premierę miał w 2017 r. Choć od dawna plotkuje się, że Depp powróci ponownie do roli Jacka Sparrowa, oficjalnych potwierdzeń nie ma. Nie przeszkadza to jednak LEGO w prezentowaniu nowego zestawu, który pokochają nie tylko fani pirackich historii. To także gratka dla miłośników statków zbudowanych z klocków. Oto LEGO Statek piracki kapitana Jacka Sparrowa.

LEGO Statek piracki kapitana Jacka Sparrowa. Gratka dla fanów Piratów z Karaibów

Składający się z 2862 elementów model statku Jacka Sparrowa z filmów „Piraci z Karaibów” mierzy 64 cm wysokości, 64 cm długości i 23 cm szerokości. Jest szczegółową repliką legendarnego już galeonu z wysokimi masztami, podartymi czarnymi żaglami i załogą składającą się z ośmiu minifigurek kultowych postaci, w tym Jacka Sparrowa, Willa Turnera, Gibbsa, Cottona, Anamarii, Marty’ego, Elizabeth Swann i Hectora Barbossy.

Zestaw LEGO Statek piracki kapitana Jacka Sparrowa w oficjalnym sklepie LEGO kosztować będzie 1499,99 zł, a jego premiera zaplanowana jest na 15 września. Członkowie klubu LEGO Insiders będą go mogli kupić nieco wcześniej, bo już 12 września. Kupując ten zestaw do 18 września klubowicze otrzymają dodatkowo Kompas kapitana Jacka Sparrowa z klocków LEGO. Ma dodatkową smycz, dekoracyjny zatrzask i kopułkę, a także otwieraną tarczę, którą można obracać. Zestaw składa się ze 151 elementów. Tradycyjnie, warto sprawdzić ofertę innych sklepów, które mogą oferować ten zestaw w nieco niższych cenach, jednak w tej sytuacji nie ma co liczyć na dodatkowy prezent.