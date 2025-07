Oto nowy pogromca Steam Decka. Zawstydza konkurencję

Steam Deck nadal cieszy się opinią jednej z najważniejszych i najpopularniejszych przenośnych platform do gier PC. Oparta na autorskim systemie SteamOS, konsola zapewnia użytkownikom dostęp do gigantycznej oferty Steam oraz obsługuje tysiące gier – i to w wersjach zoptymalizowanych pod jej podzespoły. Jednocześnie na rynku pojawia się coraz więcej podobnych urządzeń innych firm, takich jak Lenovo Legion Go czy Asus ROG Ally. Większość tych przenośnych konsol stawia jednak na system Windows 11, co odróżnia je od Steam Decka. Windows oferuje szeroką kompatybilność, ale nie jest w pełni dostosowany pod kątem obsługi kontrolerów czy małego ekranu, przez co komfort obsługi i wydajność mogą pozostawiać sporo do życzenia.

Steam Deckowi rośnie konkurencja. A będzie jeszcze ciekawiej

Steam Deck na tle konkurencji pozostaje wyjątkowy – nie tylko dzięki swojej popularności, ale też dzięki temu, jak bardzo jego system został zoptymalizowany pod specyficzne potrzeby graczy mobilnych, a i sami twórcy gier starają się dostosować swoje tytuły tak, by działały na tym sprzęcie. Co ciekawe, sytuacja powoli się zmienia. Valve oficjalnie potwierdziło, że poszerza oficjalne wsparcie SteamOS dla instalacji tego systemu także na urządzeniach konkurencji, pod warunkiem że wykorzystują one technologie i rozwiązania dostarczane przez AMD i wyposażone są dysk NVMe SSD. Co to oznacza? Zacieranie granic między Steam Deckiem a pozostałymi tego typu urządzeniami.

I tego typu urządzenia już są dostępne. Zaprezentowany na początku roku Lenovo Legion Go S SteamOS jest sprzętem, który powstał przy współpracy firmy Valve i natywnie działa na SteamOS sprawiając, że jest to prawdziwy konkurent dla Steam Decka. Działa w oparciu o układ AMD Ryzen Z1 Extreme z architekturą Zen 4 gwarantującą płynne i szybkie wrażenia podczas gry. Pełne wsparcie dla AMD Fluid Motion Frames oraz Radeon Super Resolution sprawia, że gracze mogą cieszyć się najnowszymi tytułami w wysokiej jakości i to bez względu na to, gdzie i jak grają. A wszystko to na 8-calowym wyświetlaczu o rozdzielczości 1920 x 1200, z kontrolerami wyposażonymi w gałki analogowe z efektem Halla, które całkowicie eliminują zjawisko driftingu, adaptacyjne triggery oraz możliwość dostosowywania przycisków do własnych potrzeb.

Lenovo Legion Go 2. Gracze mają na co czekać!

Jednak Legion Go S SteamOS to dopiero przedsmak tego, nad czym pracuje obecnie Lenovo. Do sieci trafiła cała masa informacji o najnowszym sprzęcie przenośnym firmy. Wszystko za sprawą chińskiego YouTubera, który zamieścił filmik pokazujący „prototyp” tego właśnie modelu:

Czego się z niego dowiadujemy? Przede wszystkim tego, że Lenovo Legion Go 2 ma działać w oparciu o układ Ryzen Z2 oferujący jeszcze więcej mocy obliczeniowej niż ten, który znajdziemy w Lenovo Legion Go i pozwalający na uruchomienie bardziej wymagających tytułów na PC, które pojawiły się w ostatnich miesiącach. Procesor wspiera 32 GB pamięci RAM, co z pewnością przełoży się na zwiększone możliwości samego urządzenia. Konsola posiadać ma ekran OLED ze wsparciem VRR, do tego odczepiane kontrolery jak w oryginale i do 2 TB pamięci wewnętrznej gwarantującej miejsce na najnowsze gry zajmujące po kilkadziesiąt gigabajtów.

Pytanie tylko, kiedy Lenovo oficjalnie zaprezentuje swój nowy sprzęt i czy specyfikacja techniczna prototypu trafi do produktu finalnego. Na ten moment nie mamy żadnych odpowiedzi, ale warto być cierpliwym. Rynek przenośnego grania rośnie i zapowiada się fantastycznie!