Oto nowy MacBook Pro, mocniejszy niż kiedykolwiek

Oto nowe MacBooki Pro z procesorami M4, M4 Pro i M4 Max

Apple zaprezentowało nowe wersje MacBooków Pro, które wyposażyli w najnowsze procesory rodziny M4 i nową kamerę 12MP Center Stage. MacBook Pro z M4, ma jeszcze więcej rdzeni CPU, zapewnia to wydajność nawet 1,8 razy wyższą w porównaniu do MacBooka Pro z procesorem M1. Oznacza to, że każdy profesjonalista będzie mógł jeszcze wygodniej wykonywać swoją pracę. Na przykład rendering złożonych scen w aplikacji Blender, są wykonywane nawet 3,4 razy szybciej. Wszystko to w połączeniu z systemem Neural Engine, który jest ponad 3x wydajniejszy niż w M1, sprawia, że laptop idealnie nadaje się do korzystania z funkcji Apple Intelligence i innych zadań opartych na AI. Co ciekawe, model z M4 pozwala podłączyć aż dwa zewnętrzne ekrany.

MacBook Pro z M4 Pro, zapewni nawet do 75% większą przepustowość pamięci w stosunku do wcześniejszej generacji. Jest aż 3 razy szybszy niż model z czipem M1 Pro, uwalniając w ten sposób każdego specjalistę od wielu trosk związanych z wydajnością ich urządzeń. Jeżeli to jednak wciąż będzie za mało, Apple ma dobrą wiadomość i rozpieszcza jeszcze bardziej. MacBook Pro z M4 Max pozwoli na uwolnienie się od komputera stacjonarnego. Został stworzony z myślą o osobach, które wykorzystują profesjonalne urządzenia do granic możliwości. M4 Max ma nawet 16‑rdzeniowe CPU i maksymalnie 40‑rdzeniowe GPU, przepustowość zunifikowanej pamięci RAM wynoszącą ponad pół terabajta danych na sekundę i system Neural Engine, który jest ponad 3x szybszy niż w M1 Max. M4 Pro i Max zadowolą nawet najbardziej wymagających specjalistów, dzięki najnowszej technologii Thunderbolt5, która zapewnia ponad dwukrotnie większą szybkość transferu sięgającą 120 Gb/s.

Zaś dla tych, którzy cenią sobie swobodę i komfort pracy na zewnątrz. Nowy MacBook Pro jest dostępny w nowej, opcjonalnej konfiguracji z wyświetlaczem nanostrukturalnym, który znacząco ogranicza odblaski przeszkadzające w pracy. W jasnym świetle nowy MacBook Pro może wyświetlać treści SDR z jasnością do 1000 nitów, a jego jasność szczytowa dla treści HDR to wciąż 1600 nitów.

Oto ceny najnowszych MacBooków Pro

Wariant z procesorem M4

10-rdzeniowe CPU

10-rdzeniowe GPU

16GB RAM

512GB SSD

16‑rdzeniowy system Neural Engine

14-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR²

Trzy porty Thunderbolt 4, port HDMI, gniazdo na kartę SDXC, gniazdo słuchawkowe, port MagSafe 3

Klawiatura Magic Keyboard z Touch ID

Gładzik Force Touch

Zasilacz USB-C o mocy 70 W

Cena dla wersji z ekranem 14-calowym zaczyna się od 8499 złotych, zaś 16-calowy ekran nie jest dostępny z procesorem M4.

Wariant z procesorem M4 Pro

12-rdzeniowe CPU

16-rdzeniowe GPU

24GB RAM

512GB SSD

16‑rdzeniowy system Neural Engine

14-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR²

Trzy porty Thunderbolt 5, port HDMI, gniazdo na kartę SDXC, gniazdo słuchawkowe, port MagSafe 3

Klawiatura Magic Keyboard z Touch ID

Gładzik Force Touch

Zasilacz USB-C o mocy 70 W

Cena zaczyna się od 10499 złotych.

14-rdzeniowe CPU

20-rdzeniowe GPU

24GB RAM

512GB SSD

16‑rdzeniowy system Neural Engine

16-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR²

Trzy porty Thunderbolt 5, port HDMI, gniazdo na kartę SDXC, gniazdo słuchawkowe, port MagSafe 3

Klawiatura Magic Keyboard z Touch ID

Gładzik Force Touch

Zasilacz USB-C o mocy 140 W

Cena zaczyna się od 12999 złotych.

Wariant z procesorem M4 Max

14-rdzeniowe CPU

32-rdzeniowe GPU

36GB RAM

1TB SSD

16‑rdzeniowy system Neural Engine

14-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR²

Trzy porty Thunderbolt 5, port HDMI, gniazdo na kartę SDXC, gniazdo słuchawkowe, port MagSafe 3

Klawiatura Magic Keyboard z Touch ID

Gładzik Force Touch

Zasilacz USB-C o mocy 140 W

Cena wynosi 16499 złotych.

14-rdzeniowe CPU

32-rdzeniowe GPU

36GB RAM

1TB SSD

16‑rdzeniowy system Neural Engine

16-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR²

Trzy porty Thunderbolt 5, port HDMI, gniazdo na kartę SDXC, gniazdo słuchawkowe, port MagSafe 3

Klawiatura Magic Keyboard z Touch ID

Gładzik Force Touch

Zasilacz USB-C o mocy 140 W

Cena zaczyna się od 18499 złotych.

