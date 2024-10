Oto nowy Mac mini. Jeszcze mniejszy i jeszcze mocniejszy

Oto nowy Mac Mini

Apple zaprezentowało nową wersję Mac Mini wyposażoną w najnowsze procesory M4 i M4 Pro. Nowy układ oferuje nawet 1,8 razy wyższą wydajność CPU i ponad 2 razy wyższą wydajność GPU w porównaniu do poprzedniego modelu z procesorem Apple M1. Nowe układy umożliwiają zaawansowane przetwarzanie danych, co czyni nowego Mac Mini idealnym kompanem do edycji wideo, programowania czy prowadzenia obliczeń naukowych. Już w standardzie dostajemy 16 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane. Urządzenie ma także zmodernizowany system chłodzenia, który utrzymuje wysoką wydajność w kompaktowej obudowie o wymiarach zaledwie 5 na 5 cali (12,7 x 12,7 cm).

Nowy Mac Mini jest również bardziej ekologiczny. Jest to pierwszy neutralny dla środowiska Mac, z obudową wykonaną w 100% z recyklingowanego aluminium i produkowany przy użyciu energii odnawialnej. Wśród nowych funkcji znajdziemy większą liczbę portów, dwa USB-C pojawiły się na przednim panelu, a trzy kolejne z tyłu. W wersji z procesorem M4 Pro mamy nawet port Thunderbolt 5 co umożliwia szybkie przesyłanie danych i podłączanie wielu urządzeń zewnętrznych. Do dyspozycji mamy także port HDMI oraz LAN 10 Gbps. MacOS Sequoia, nowy system operacyjny, wprowadza funkcje takie jak iPhone Mirroring oraz ulepszone Safari, które oferuje szybsze przeglądanie internetu i lepszą ochronę prywatności. Układ M4 zapewnia też wsparcie dla Apple Intelligence i dodaje zaawansowane narzędzia do pisania i generowania treści, działające lokalnie na urządzeniu.

Najważniejsze zmiany w nowym Macu Mini to:

Procesory: M4 i M4 Pro (do 14 rdzeni CPU, 20-rdzeniowy GPU)

M4 i M4 Pro (do 14 rdzeni CPU, 20-rdzeniowy GPU) Wydajność: 1,8x wyższa wydajność CPU, 2,2x wyższa wydajność GPU (w porównaniu do M1)

1,8x wyższa wydajność CPU, 2,2x wyższa wydajność GPU (w porównaniu do M1) Chłodzenie: zmodernizowany system chłodzenia

zmodernizowany system chłodzenia Porty: USB-C na przednim panelu, Thunderbolt 5 w modelu M4 Pro

USB-C na przednim panelu, Thunderbolt 5 w modelu M4 Pro Ekologiczność: neutralny środowiskowo, obudowa z recyklingowanego aluminium

Dzięki tym innowacjom, nowy Mac Mini jest wszechstronny i wydajny, idealny zarówno do pracy biurowej, jak i zaawansowanych projektów kreatywnych. Warto też pewnie podkreślić, że Mac Mini został całkiem nieźle wyceniony. Bazowa wersja z procesorem Apple M4 (10 rdzeni CPU, 10 rdzeni GPU) wyposażona w 16 GB pamięci RAM i dysk 256 GB kosztuje tylko 2999 zł (2499 zł dla sektora edukacji). Jeśli chcecie większy dysk (512 GB) to trzeba dopłacić kolejny 1000 zł, a za Maca Mini z procesorem M4 Pro (12 rdzeni CPU, 16 rdzeni GPU) trzeba zapłacić minimum 7499 zł. Sprzęt jest już dostępny w przedsprzedaży, a do pierwszych użytkowników trafi 8 listopada.