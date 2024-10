Odświeżony iMac M4 zaprezentowany. Co nowego?

Apple zaprezentowało nowego iMaca wyposażonego w układ M4 i system Apple Intelligence (niestety nie w Polsce) zamknięte w ultracienkiej obudowie. Producent podaje oczywiście swoje wyliczenia, o ile szybszy będzie nowy iMac: dzięki procesorowi M4, iMac jest do 1,7 raza szybszy w codziennych zadaniach i do 2,1 raza szybszy w wymagających obciążeniach, takich jak edycja zdjęć i granie w gry, w porównaniu z iMakiem z układem M1. Zastosowanie Neural Engine w M4 zwiększa wydajność związaną ze sztuczną inteligencją, ale to niestety nie dotyczy jak na razie europejskich użytkowników. W nowym iMacu wszystkie cztery porty USB-C obsługują Thunderbolt 4, co umożliwia superszybki transfer danych. iMac obsługuje również Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

iMac M4 - nowa specyfikacja. Ile kosztuje nowa wersja?

Nowy iMac jest standardowo wyposażony w 16 GB szybszej zunifikowanej pamięci - konfigurowalnej do 32 GB. 24-calowy wyświetlacz Retina 4.5K oferuje nową opcję szkła z nanoteksturą, która redukuje odblaski. iMac posiada nową kamerę Center Stage 12MP z funkcją Desk View, w obudowie znajdziemy do czterech portów Thunderbolt 4, a w zestawie sprzedawane są akcesoria w dopasowanych kolorach. Magic Keyboard i myszą Magic Mouse posiadają teraz złącze USB-C, ale wygląda na to, że Apple nie zmieniło nic w designie myszy, więc port ładowania nadal znajduje się na spodzie. Firma ulepszyła także iMaka pod względem dźwiękowym - w nową wersję komputera wbudowano wysokiej jakości zestaw trzech mikrofonów z funkcją kształtowania wiązki i system aż sześciu głośników. Nowy iMac jest dostępny w siedmiu żywych kolorach: zielonym, żółtym, pomarańczowym, różowym, fioletowym, niebieskim i srebrnym.

Nowy iMac będzie dostępny od 8 listopada. Polskie ceny prezentują się następująco: