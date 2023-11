Oto nowy Google Chrome. Przeglądarka zmienia wygląd

Google Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką internetową na świecie — i nie bez powodu. Patrząc na to jak potężnym jest produktem, nie mam wątpliwości że dla wielu użytkowników żadne inne aplikacje nie są już potrzebne.

Jak to jednak bywa z tak wielkimi produktami, aktualizacje związane ze zmianą wyglądu to rzecz... delikatna. Dla lwiej części użytkowników bowiem zawsze najlepszą wersją jest ta poprzednia, nie ważne co by się działo. Ostatni raz jakieś większe zmiany wizualne w Google Chrome wdrożone były pięć lat temu. A teraz Google odświeża wygląd przeglądarki zgodny z wytycznymi Material You!

Google Chrome w szatach Material You. Oto najnowsza wersja przeglądarki

Google powoli, acz systematycznie, dostosowuje swoje produkty zgodnie z wytycznymi Material You. Chodzi o standard pełen zaokrąglonych krawędzi i umożliwiający zabawę kolorami. Teraz trafiają one także do desktopowej wersji przeglądarki. Jak wyglądają w praktyce?

Zgodnie z oczekiwaniami: można dopatrywać się wielu zaokrągleń. Od okien powiadomień, przez okno wyszukiwania (Omnibox), na... ustawieniach kończąc. Z paska adresu zniknęła też kłódka, a zamiast niej — pojawił się nowy panel z opcjami. Doczekaliśmy się także nowego zestawu ikonek, które czynią Google Chrome jeszcze bardziej czytelnym.

No ale nie mogło też zabraknąć tego, co miłośnicy Material You cenią sobie najbardziej: zabawy kolorami! Teraz w opcjach dostosowania każdy może wybrać paletę kolorów, która okrasi ich przeglądarkę. Zarówno dla trybu jasnego, jak i ciemnego.

Zmiany kosmetyczne, ale cieszące oko

Google Chrome w najnowszej wersji skąpanej w Material You nie przewraca całego doświadczenia do góry nogami. To wciąż ten sam znany i lubiany Google Chrome, w którym raczej nikt nie poczuje się zagubiony. A jedyne co się de facto zmienia, to wizualne aspekty. Czynią przeglądarkę "lżejszą" i bardziej przystającą do współczesnych standardów.