Nie wiesz jak gdzieś trafić? Poznaj bardzo prosty sposób

Chcecie dostać się do jakiegoś miejsca przy wykorzystaniu Google Maps? Po przeczytaniu tego artykułu będziecie doskonale wiedzieć, jak to zrobić.

Jak wyznaczyć trasę w aplikacji Google Maps?

W dzisiejszych czasach z pomocą wyłącznie naszych smartfonów możemy z łatwością znaleźć drogę do dowolnego miejsca, bez konieczności korzystania z tradycyjnych map papierowych czy pytania się przechodniów o drogę. Jedną z najpopularniejszych aplikacji do nawigacji — jak zapewne doskonale wiecie — jest Google Maps.

Źródło: Depositphotos

Dzięki aplikacji od giganta z Mountain View możemy bezproblemowo dotrzeć do każdego celu, niezależnie od tego, czy jesteśmy w swoim rodzinnym mieście, czy jedziemy samochodem w całkowicie nowe miejsce, czy nawet znajdujemy się na wakacjach w obcym kraju. Nie dla wszystkich jednak jest to tak jasne — lecz w tym artykule pokażemy dokładnie, krok po kroku, jak ustawić nasz cel podróży w Google Maps.

Oczywisty początek, czyli pobranie i instalacja Google Maps

Pierwszym krokiem jest oczywiście pobranie i zainstalowanie aplikacji Google Maps na swoim smartfonie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, wystarczy otworzyć sklep z aplikacjami na swoim urządzeniu — App Store na urządzeniach z iOS lub Sklep Google Play na urządzeniach z Androidem — i pobrać bezpłatnie Google Maps. Warto jednak zaznaczyć, że na wielu urządzeniach z Androidem jest to aplikacja preinstalowana, którą od razu mamy na swoim smartfonie.

Źródło: Depositphotos

Teraz wystarczy znaleźć miejsce docelowe

Kiedy już pobierzemy i uruchomimy aplikację Google Maps, musimy znaleźć miejsce docelowe, do którego chcemy dotrzeć. Wystarczy, że w górnej części ekranu dotkniemy pola wyszukiwania i wpiszemy nazwę miejsca, adres lub punkt docelowy. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć najbliższą pizzernię, wystarczy wpisać „pizzeria” i Google Maps pokaże nam wszystkie najbliższe wyniki.

Po wpisaniu naszego celu i przeglądając wszystkie wyniki wyszukiwania, należy kliknąć na wybrane miejsce docelowe.

Źródło: Depositphotos

Wyznaczenie trasy

Po wybraniu miejsca docelowego, Google Maps wyświetli na mapie lokalizację tego miejsca oraz kilka innych informacji. Aby wyznaczyć trasę do tego miejsca, musimy kliknąć na przycisk „Wyznacz trasę” lub „Nawiguj”, który zazwyczaj znajduje się na dole ekranu i jest podświetlony na niebiesko.

Wybór trybu podróży

Następnie mamy możliwość wyboru trybu podróży. Możemy zdecydować się na podróż na pieszo, rowerem, samochodem, lub korzystając z transportu publicznego. Klikając na odpowiednią ikonę, wybierzemy preferowany tryb podróży, a nasza trasa będzie dostosowana do naszych potrzeb — wliczając w to fakt, że decydując się na komunikację publiczną, będziemy mieli dokładne informacje w który autobus, tramwaj, pociąg czy metro wsiąść.

Źródło: Unsplash @hjkp

Rozpoczęcie właściwej nawigacji

Po wybraniu trybu podróży, Google Maps rozpocznie nawigację i będzie wskazywać nam kierunek. Będziemy widzieli trasę na mapie oraz otrzymywali komunikaty głosowe, które pomogą nam dotrzeć do celu. Możemy śledzić swoją trasę na żywo i być spokojni, że nie zabłądzimy.

Podróżowanie z Google Maps jest banalne. Każdy sobie z tym poradzi!

Kiedy dotrzemy do swojego celu, Google Maps powiadomi nas o tym i automatycznie zakończy nawigację. Możemy również zakończyć nawigację ręcznie, klikając na przycisk „Zakończ”.

I to wszystko! To naprawdę bardzo banalne — lecz jeśli mieliście jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, jak wyznaczyć trasę w aplikacji Google Maps, to już nie będziecie mieli z tym żadnych problemów. Jest to naprawdę proste i przydatne narzędzie, które pomoże nam znaleźć drogę do dowolnego miejsca. Nie musimy już się martwić, że się zgubimy — w końcu Google Maps mamy zawsze w kieszeni.