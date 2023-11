Zmienia się aplikacja Dysk Google. Zobacz jak teraz wygląda

Dysk Google to jedna z najpopularniejszych usług służących do przechowywania plików w chmurze. Rozwiązanie które jest doskonale zespolone z ekosystemem Google, a przez to na wyciągnięcie ręki dla milionów posiadaczy kont w usługach giganta.

Jak to zawsze bywa w przypadku tak popularnych usług — nawet najdrobniejsze zmiany potrafią wzbudzać sporo emocji. Teraz Google zdecydowało się nieco namieszać na stronie głównej aplikacji: zarówno na Androidzie jak i iOS.

Nowa strona główna aplikacji Dysk Google. Oto, co się zmieni

Użytkownicy pakietu Google Workspace dotychczas jako pierwszą ikonę w lewym dolnym rogu widzieli "Priorytet". Teraz zastąpi go po prostu strona główna. Dalej zaś zamiast miejsc pracy — będą pliki oznaczone gwiazdką. Kolejne dwie pozycje pozostają jednak bez zmian: tam czekać będą udostępniane dokumenty oraz pliki.

Na nowościach w menu jednak jeszcze nie koniec. Dotychczas bowiem w kartach mieliśmy: sugerowane pliki oraz powiadomienia. Pierwsze pozostają bez zmian, drugie natomiast zostaną zastąpione przez aktywności. Dotychczas były one niedostępne w aplikacji mobilnej, ale kilka tygodni temu trafiły do webowej wersji usługi.

Największym zaskoczeniem może jednak wydać się... zupełnie nowy pływający przycisk. Najnowsza wersja Dysku Google poza tym odpowiedzialnym za dodawanie nowego dokumentu, zaoferuje także przycisk odpowiedzialny za zrobienie zdjęcia. To wyraźny znak, że funkcja skanowania jest wyjątkowo często wykorzystywaną przez użytkowników aplikacji Dysk Google.

Zmiany już trafiają do użytkowników

Jak to zwykle bywa w przypadku aktualizacji usług Google, jest to proces. Proces, który potrwa nawet do kilku tygodni. Nowości mogą wyglądać zarówno użytkownicy usług Google Workspace, jak i osobistych kont. I to zarówno na urządzeniach z iOS jak i Androidem na pokładzie.