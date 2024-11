Oto nowe emoji. Wkrótce do zestawu dołączy ponad 160 nowych obrazków!

Oficjalnie poznaliśmy już listę nowych emoji, które przy najbliższej aktualizacji trafią do użytkowników. W sumie do bogatego już teraz pakietu dołączy 164 nowych ikonek.

Zestaw emoji nieustannie się poszerza. Obecnie czekają na nas już setki rozmaitych ikonek do wykorzystania, a co kilkanaście miesięcy dochodzą do nich kolejne. Kilka miesięcy temu oficjalnie dowiedzieliśmy się jakie nowości zmierzają do tego bogatego zestawu. Wysłano w sumie 164 nowe ikonki, które prawdopodobnie przyszłej jesieni zostaną dodane do dotychczasowych ikonek. Lwia część z nich to nowe warianty już istniejących emoji, ale nie zabrakło także miejsca dla kilku zupełnie nowych.

Nowe emoji zmierzają do użytkowników. Oto one

Lista zupełnie nowych emoji nie jest może porażająco wielka, ale myślę, że wielu będzie zadowolonych. Wśród zupełnie nowych ikonek znajdują się:

Zniekształcona twarz

Kreskówkowa chmura walki

Tancerka baletowa

Rdzeń jabłka

Orka (orka)

Wielka stopa

Puzon

Osuwisko

Skrzynia skarbów

Ponadto czekać będzie na nas cały zestaw nowych wariantów związanych z kolorami skóry i włosów dla dostępnych już od jakiegoś czasu ikonek.

Warto mieć jednak na uwadze, że choć nowe emoji zostały już zatwierdzone i oficjalnie zaprezentowane, to na dostęp do nich jeszcze trochę poczekamy. Aktualizacji spodziewamy się w okolicach przyszłej jesieni. Istnieje spora szansa, że pojawią się one przy okazji nowych wersji oprogramowania zarówno na iPhone'ach jak i Androidach, w międzyczasie trafiając także na cały zestaw innych urządzeń.