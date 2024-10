Giganci robotyki zachwalają polską firmę. Czym jest projekt Torso?

Wrocławska firma tworzy androida rodem z serialu HBO. Projekt wciąż znajduje się we wczesnej fazie, ale mimo to już teraz cieszy się uznaniem.

Humanoidalne roboty to nie tylko Elon Musk i jego Tesla Optimus. Zaawansowane projekty z dziedziny robotyki powstają także w Polsce i zaryzykuje stwierdzenie, że są nawet bardziej intrygujące niż dzieło szefa Tesli czy innych amerykańskich gigantów. Androidy rodem z filmów sci-fi powstają między innymi we Wrocławiu, a dokładniej w Clone Robotics – firmie, która pragnie stworzyć superinteligentne maszyny możliwie najbardziej zbliżone do człowieka. Imponującym dokonaniem jest projekt Torso – wciąż znajduje się we wczesnej fazie, ale już cieszy się uznaniem najlepszych.

Reklama

Stworzyć robota na wzór człowieka

O Clone Robotics wciąż niewiele mówi się w polskich mediach, choć firma działa na rynku już od 2014 roku. Wtedy też założyciel Łukasz Kozlik rozpoczął pracę nad udoskonalaniem sztucznych mięśni McKibbena (muskuły pneumatyczne o właściwościach podobnych do biologicznych mięśni szkieletowych), a to po kilku latach doprowadziło do pierwszego dużego produktu, jakim jest Clone Hand, czyli robotyczna dłoń najbliższa ludzkiemu układowi mięśniowo-szkieletowemu, o takich samych cechach biologicznych, jak Twoja czy moja dłoń.

Clone Hand było jednak tylko rozgrzewką. Flagowym dziełem wrocławskiej firmy jest Clone Torso, czyli nic innego, jak humanoidalny tułów, wykorzystujący tę samą technologię układu mięśniowo-szkieletowego. Ma sztywny kręgosłup, aktywny łokieć, ruchomą szyję oraz antropomorficzne ramiona z następującymi stawami: mostkowo-obojczykowym, barkowo-obojczykowym, łopatkowo-piersiowym i ramiennym.

Mózgiem tej niezwykle zaawansowanej konstrukcja jest Raspberry Pi, a imitacja pracy serca możliwa jest dzięki elektrohydraulicznej bezszczotkowej pompie o mocy 500 W. Sam szkielet wykonany jest zaś z włókna węglowego, zapewniającego lekką i wytrzymałą strukturę. Torso korzysta także z systemu akumulatorów, umieszczonego w przestrzeni brzusznej.

Robot jak z Westoworld – internauci i specjaliści branży zachwyceni

W sieci niewiele można znaleźć informacji o szczegółach projektu Torso, bo po pierwsze firmowa strona internetowa jest jeszcze w trakcie tworzenia, a po drugie sama firma nie jest szczególnie aktywna w mediach. Jeśli jednak już napotykałem jakieś wzmianki o Torso, to były to porównania do androidów z Westworld – zakończonego serialu HBO – i trudno się dziwić, tylko spójrzcie, jak fascynująco się prezentuje.

Internauci zachwalają nieco upiorny wygląd robota, a giganci branży stopień zaawansowania projektu. Gratulacje wrocławskiej firmie złożył między innymi Jim Fan – wybitny specjalista robotyki humanoidalnej i członek zespołu NVIDII, zajmujący się nie tylko rozwojem androidów, ale i sztucznej inteligencji. Jim Fan także postanowił nawiązać do serialu HBO, cytując granego przez Anthonego Hopkinsa Dr. Forda – twórcę parku androidów w Westworld.

Bardzo interesujący postęp, gratulacje Clone Robotics! Duża złożoność systemu, ale także niepokojące poczucie piękna, które się z tym wiąże – Jim Fan

Działania Clone Robotics pochwalił także Brett Adcock – założyciel Figure Robot, czyli przedsiębiorstwa, zajmującego się produkcją inteligentnych robotów, przeznaczonych do wspierania człowieka w sektorach takich jak logistyka czy produkcja. Torso – a w zasadzie pełnoprawny robot humanoidalny, który z niego powstanie – znajdzie zapewne zastosowanie w podobnej działalności.

Źródło obrazka wyróżniającego: Clone Robotics