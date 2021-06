Według różnych przecieków w sieci Samsung miał ogłosić dziś premierę smartwatchy Galaxy Watch Active 4 oraz mieliśmy dowiedzieć się też więcej o nowym, zunifikowanym – z połączenia autorskiego Tizena z Wear OS od Google, systemie dla zegarków.

We’re combining the best of @wearosbygoogle and @SamsungMobile Tizen into a unified wearable platform. ⌚ Apps will start faster, battery life will be longer and you'll have more choice than ever before, from devices to apps and watch faces. #GoogleIO pic.twitter.com/vj2aYZD81x

— Google (@Google) May 18, 2021