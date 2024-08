Oto nowa przeglądarka dla twojego smartfona. Wyglada… znajomo

Do App Store zawitała najnowsza wersja przeglądarki Opera One. Aplikacja doczekała się odświeżonego wyglądu i nowych funkcji, dzięki którym bliżej jej jest do wersji, którą użytkownicy znają z komputerów.

Największą zmianą w nowej wersji Opera One, która właśnie trafiła do App Store, jest opcja Wyszukiwanie na dole. Po jej włączeniu, pasek wyszukiwania zostaje przeniesiony na dół ekranu, co ułatwia korzystanie z przeglądarki jedną ręką. Dzięki temu, posiadacze iPhone'ów lub iPadów mają teraz do wyboru trzy style nawigacji: Standardowy, Przycisk szybkiego działania oraz Wyszukiwanie na dole co pozwala dostosować przeglądarkę do własnych preferencji.

Odświeżona Opera na iPhonie już jest. Co oferuje?

Opera One w odświeżonej wersji wprowadza również usprawnioną funkcję wyszukiwania. Ta przyspiesza przeglądanie sieci z wykorzystaniem sugestii i autouzupełnianiem na podstawie wprowadzanych słów kluczowych. Dzięki temu rozwiązanium można szybciej i sprawniej znaleźć potrzebne informacje, wykonując mniej kliknięć. Zmiany w aplikacji wprowadzono również na ekranie startowym. Sekcja z informacjami została zastąpioną karuzelą, która integruje się z tłem tapety i wyświetla wiadomości, wyniki sportowe oraz porady związane np. z zakupami. W przeglądarce pojawia się większa integracja ze sztuczną inteligencję opracowywaną przez Operę. Aria, o której pisaliśmy już wielokrotnie, potrafi między innymi dostarczać najnowsze informacje z sieci, wspomagać użytkowników w wielu zadaniach – od wyszukiwania informacji, po generowanie tekstu lub kodu. Potrafi też odpowiadać na pytania dotyczące produktów znalezionych w internecie.

Nasze badania pokazują, że użytkownicy telefonów komórkowych stają się sześć razy bardziej zadowoleni po zmianie domyślnej przeglądarki. Dzięki Operze One na iOS chcemy ponownie podnieść poprzeczkę i zapewnić użytkownikom jeszcze lepsze wrażenia z przeglądania internetu w porównaniu do pre-instalowanych przeglądarek.

— mówi Jona Bolin, Product Manager w Operze.

Choć Opera przedstawia One jako nową przeglądarkę, nie jest to do końca prawda. Opera One to aplikacja, która na iOS i iPadOS zadebiutowała już jakiś czas temu. Jednak to wraz z aktualizacją 5.0 doczekała się przeprojektowania i nowego wyglądu, który zbliżony jest do tego, z czym mają do czynienia jej użytkownicy na komputerach PC i Mac. Taki ruch ma sprawić, że użytkownicy bedą mieli to same doświadczenie przy korzystaniu z aplikacji na różnych platformach.