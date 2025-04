Oto nowa aplikacja Instagramu. Pokochasz ją

Meta od dłuższego czasu pracuje nad stworzeniem prawdziwego konkurenta dla Tiktoka. Nowa aplikacja skupiać się ma wyłącznie na rolkach (reelsach) dostępnych obecnie z poziomu Instagrama. To filmy o długości maksymalnie 3 minut, które stają się coraz popularniejsze na platformie. Źródła zbliżone do Meta zdradzają, że prace nad aplikacją o kodowej Project Ray trwają i jej głównym zadaniem ma być przyciągnięcie użytkowników konkurencyjnych platform i odciążanie samego Instagrama, który pęka w szwach od różnych treści – od zdjęć, przez relacje, po transmisje na żywo i rolki.

To, w jakim kierunku poszli twórcy apki, nie podoba się samej społeczności, która wychowała się na społecznościówce oferującej wyłącznie publikowanie i przeglądanie zdjęć. Meta jest tak skupiona na filmikach, że kilka miesięcy temu zapowiedziała zupełnie nowe narzędzie dla twórców tego typu treści. Edits, bo to właśnie o nim mowa, jest darmowym edytorem wideo, który ułatwia użytkownikom publikującym wideo przekształcanie ich własne pomysłu w profesjonalne i przyciągające uwagę filmy bezpośrednio na telefonie. Posiada wszystkie potrzebne do wsparcia procesu tworzenia rozwiązania dostępne w jednym miejscu. Jak przekonują twórcy, dzięki niej edycja filmików dla portali społecznościowych będzie łatwa i przyjemna.

Po wielu tygodniach od zapowiedzi, Edits trafia właśnie do użytkowników Instagramu na iOS i Androidzie. Pierwotnie, apka miała zostać udostępniona już w lutym, ale tak się nie stało. W App Store datę premiery zmieniono na marzec, ale również i wtedy nie udało jej się udostępnić. Widać jednak, że były prowadzone nad nią prace i z aplikacji mogli korzystać niektórzy użytkownicy, o czym świadczy m.in. historia aktualizacji dostępna w sklepie. Edits na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy było aktualizowane wielokrotnie. Choć nie wiadomo, co zmieniało się w tym aktualizacjach, ekipa zapewniała, że intensywnie pracuje nad regularną aktualizacją aplikacji, by ta działała jak należy i dostarczała użytkownikom najlepszych rozwiązań do edycji wideo.

Uprość proces twórczy

Eksportuj swoje filmy bez znaku wodnego i udostępniaj je na dowolnej platformie.

Przechowuj wszystkie wersje robocze i filmy w jednym miejscu.

Nagrywaj wysokiej jakości klipy o maksymalnej długości 10 minut i edytuj je od razu.

Z łatwością udostępniaj filmy na Instagramie w rozdzielczości 1080p.

Twórz i edytuj za pomocą zaawansowanych narzędzi

Precyzyjnie edytuj filmy klatka po klatce.

Uzyskaj oczekiwany efekt, korzystając z ustawień rozdzielczości aparatu, liczby klatek na sekundę i rozpiętości tonalnej, a także ulepszonej obsłudze lampy błyskowej i zoomu.

Ożywiaj obrazy dzięki animacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Zmień tło za pomocą technologii green screen lub dodaj nakładkę wideo.

Wybieraj spośród różnych czcionek, efektów dźwiękowych i głosowych, filtrów wideo, naklejek i nie tylko.

Popraw jakość dźwięku, aby głosy były wyraźniejsze, i usuń szum tła.

Automatycznie generuj napisy i dostosuj ich wyświetlanie w filmie.

Świadomie podejmuj twórcze decyzje