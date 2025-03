Instagram rozpieszcza... I bezwstydnie zrzyna Tiktoka, koniec czekania!

Czy kogoś dziwi, że firma Marka Zuckerberga znów to robi? Pewnie nie, ale dla użytkowników nie ma to żadnego znaczenia, bo Instagram znów podbiera to co dobre i sprawdzone.

Instagram znów rozpieszcza, co prawda niczym, czego wcześniej by użytkownicy TikToka nie znali, ale wciąż! Szczególnie że osoby, które nie sięgają po nic innego jak platforma Mety, na pewno się ucieszą. Znów podpatrzono u konkurencji to, czego tak bardzo było potrzeba.

Zrzynają TikToka, ale z klasą! Tego właśnie brakowało!

Ciekawy to jest cykl życia w środowisku aplikacji i krótkich treści wideo. TikTok oczywiście w tej sferze dominuje, a zatem wszystko tam ląduje w pierwszej kolejności. Następnie jednak zaczyna się przelewać na kolejne platformy, aż trafi na przykład na Instagrama. Popularność Reelsów rośnie coraz bardziej, a wraz z nią muszą napływać nowe funkcje, których oczekują fani. Taka jak przewijanie wideo.

Instagram

Skoro Meta zdecydowała się wydłużyć filmiki z 15 sekund aż do 3 minut, nie ma szans, aby to medium przetrwało bez dodatkowego wsparcia. Co prawda można przesunąć suwak i wybrać miejsce dalszego odtwarzania, lecz dużo łatwiej byłoby po prostu móc szybko treść przewinąć. Tak też się stanie! Zupełnie jak na TikToku, wystarczy przytrzymać palec przy lewej lub prawej krawędzi, aby nagranie zaczęło się przewijać z podwójną prędkością, aż do momentu, który interesuje najbardziej.

Nie jest to pierwszy raz kiedy zostały wprowadzone rozwiązania znane już z TikToka... To znaczy poza oczywiście samą formą wideo. Zresztą wydłużenie wideo również nie było żadną nowością, ani nawet wprowadzenie funkcji Remixów, czyli możliwości tworzenia wideo wewnątrz wideo, aby na przykład reagować na to co się ogląda.

Pozostaje pytanie jak wiele osób w ogóle będzie z tej opcji korzystać? W końcu współczesne media wychowały w taki sposób, że uwaga nie zatrzymuje się na jednej rzeczy z byt długo. Jednak kto wie, może przewijanie wideo okaże się brakującym ogniwem podtrzymywania uwagi dla "długich" treści.

Źródło: https://techcrunch.com/2025/03/27/instagram-now-lets-you-speed-up-videos-just-like-on-tiktok/