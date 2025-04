Revolut: Platformy Meta pozostają największą “wylęgarnią oszustw”

Na wstępie przesłanej informacji Revolut stwierdza, iż Meta jest już po raz trzeci “liderem” źródeł oszustw zgłaszanych przez klientów. Co ciekawe, porównuje dalej ich wyniki do Google, którego to udział w liczbie zgłoszeń oszustw jest stosunkowo niski - 0,09%, co mogłoby sugerować, że big techy są w stanie zwalczać plagę oszustw u źródła, tylko z jakiegoś powodu platformie Meta się to nie udaje.

Reklama

Jakie wyniki mają usługi Mety? Biorąc pod uwagę zgłoszenia przez klientów Revolut w 29 krajach Europy oszustwa, których źródłem są usługi Facebook, WhatsApp i Instagram stanowią 54% ze wszystkich zgłoszeń. Jeśli chodzi z kolei o samą Polskę, jest ich aż 58%.

Połączenie telefoniczne z zagranicznego numeru, automat, kobiecy głos mówi po polsku: “Witam, mam dla Ciebie ważną informację, otwórz moją wiadomość na WhatsAppie”. Ten niewinny komunikat to pierwszy etap jednego z setek wariantów ataków phishingowych jakich doświadczają Polacy.

Preferowaną platformą do inicjowania oszustw w drugiej połowie 2024 roku był Facebook (28% oszustw zgłoszonych przez klientów Revolut w Europie i 36% w Polsce), tuż za nim uplasowały się WhatsApp (21% Europa, 19% Polska) i Telegram (18% Europa, 16% Polska). Następne były Instagram (6% Europa, 3% Polska) i X (3% Europa, 1% Polska).

Takie połączenie, z takim komunikatem: “Witam, mam dla Ciebie ważną informację, otwórz moją wiadomość na WhatsAppie”, sam już odebrałem z numeru z Wielkiej Brytanii. Jako, że nie zostawiam swojego numeru, gdzie popadnie w sieci podejrzewam, że skala takich ataków, może być rzeczywiście duża, również w naszym kraju.

Woody Malouf, Head of Financial Crime w Revolut:

Niestety, mimo wielokrotnych apeli Revolut i innych instytucji finansowych, platformy mediów społecznościowych nie podjęły skutecznych działań przeciwko oszustom, którzy atakują ich użytkowników. Ta bezczynność jest porażająca, bo ułatwia dalszy wzrost przestępczości. Potrzebujemy szybkich i zdecydowanych działań, a nie pustych obietnic.

Tak więc nie tylko na Facebooku, Meta nie radzi sobie z oszustami, czemu medialnego rozgłosu nadał w ostatnim czasie szef InPostu - Rafał Brzoska.

Źródło: Revolut.