Oto najlepsze polskie startupy 2022 roku!

Aulery zostały rozdane po raz dwunasty. Do tegorocznego konkursu nadesłano łącznie 236 zgłoszeń. Jury złożone z inwestorów, ekspertów branżowych, founderów i przedstawicieli mediów, w I turze przyznało 15 nominacji, a następnie wyłoniło zwycięzców. Gala finałowa odbyła się 14.12 w warszawskim Kampusie Google.

Nagrody zdobyły firmy Ramp, uPacjenta i Vue Storefront. Przyznano także nagrodę specjalną dla najlepszego biznesu rozwijanego bez finansowania zewnętrznego (bootstrap). Otrzymali ją Giganci Programowania. Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT i Prezes Fundacji Aula Polska, organizatora konkursu, wskazuje, że decyzja o wyborze zwycięzców nie była oczywista

Nominowane startupy i zwycięzcy Aulerów 2022 (kolejność alfabetyczna):

Aether Biomedical Calamari Foodsi Giganci Programowania - nagroda specjalna inStreamly LiveKid Plenti PySENSE Ramp - zwycięzca Aulera 2022 Roślinny Qurczak uPacjenta - zwycięzca Aulera 2022 Useme Vivelio Vue Storefront - zwycięzca Aulera 2022 Waste24.net

O zwycięzcach

Ramp to FinTech umożliwiający łatwą wymianę tradycyjnych walut na kryptowaluty i vice versa. Zakup kryptowalut zajmuje kilka minut, a płacić można wykorzystując popularne metody płatności online. Rozwiązanie umożliwia twórcom aplikacji wykorzystanie możliwości blockchain i proste płatności za ich pomocą.

Firma powstała w 2018 roku, zatrudnia 200 osób i posiada ponad 1,5 mln użytkowników ze 150 krajów. Ma także ponad 500 partnerów, którzy wdrożyli jej rozwiązanie. Spółka otrzymała największą rundę finansowania serii A - 220 mln zł - w regionie CEE. W 2021 firma wygenerowała 230 mln złotych przychodu, zaś w 2022 roku, w ramach rundy B, pozyskała 308 mln zł.

uPacjenta. Założony w 2018 roku MedTech uPacjenta to platforma e-commerce łącząca najnowszą technologię z wiedzą medyczną specjalistów. Oferując pacjentom badania krwi z dojazdem oraz konsultacje online, ułatwia dostęp do profilaktyki zdrowotnej. Badania można bezpiecznie wykonać on-demand, w dogodnym dla siebie czasie i miejscu - zarówno w domu, jak i w pracy.

Dotychczas w ramach usługi przebadano ponad 350 tysięcy pacjentów i wykonano więcej niż 1,2 mln badań. Przychody spółki w 2021 roku wzrosły niemal dwukrotnie względem roku 2020, osiągając poziom 14 mln złotych.

Vue Storefront to rozwiązanie Frontend as a Service, które umożliwia markom tworzenie wysoce wydajnych, niestandardowych sklepów eCommerce. Oferując zarówno model open source, jak i płatny model komercyjny (enterprise), Vue Storefront integruje się z wieloma platformami backendowymi, systemami CMS, systemami płatności, dostawcami wyszukiwarek i innymi usługami stron trzecich.

W pierwszym roku działalności (2021) firma urosła dziesięciokrotnie, po 18 miesiącach przekroczyła pułap 10 mln złotych księgowej stopy zwrotu (ARR), rosnąc w tym czasie od 7 do ponad 100 pracowników. Spółka dostała się równiez do Y Combinatora oraz zebrała jedną z największych rund serii A w Polsce: 85 mln złotych. 100% przychodu firmy pochodzi z zagranicy.

Nagroda specjalna :

Giganci Programowania - to EdTech świadczący usługi edukacji cyfrowej dla dzieci i młodzieży. Misją firmy jest rozwój cyfrowy młodego pokolenia. Startup prowadzi 40 autorskich kursów w formule online i stacjonarnej, ucząc tworzenia własnych gier, programów komputerowych, aplikacji mobilnych i kodowania m.in. w językach Python czy C#.

Giganci przeszkolili już ponad 100 000 uczniów. Zajęcia prowadzi blisko 300 trenerów programowania, zawodowo związanych z branżą IT. Firma jest obecna w ponad 100 miastach w Polsce i w ponad 10 krajach za granicą. Jej przychody za 2021 przekroczyły 10 mln złotych.

O Auli Polska

Aula Polska jest najstarszą w Polsce organizacją promującą kulturę przedsiębiorczości technologicznej. Odkrywa potencjał polskich innowatorów, jednocześnie wspierając ich rozwój. Stymuluje do wzrostu, stawiając na praktykę i transfer doświadczeń. Organizuje cykliczne spotkania, podczas których inspiruje do budowania firm z globalnym potencjałem. Każde z nich przyciąga kilkaset osób. Od 2009 roku Aula Polska organizuje także galę Aulerów, nagród dla liderów branży startup, która jest najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem w społeczności przedsiębiorców i innowatorów. W 2021 roku właścicielem i prezesem Auli został Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT - największego w Polsce portalu pracy dla branży tech.