Na takiego Spider-Mana czekamy od lat. Wiemy kiedy powstanie

Czy Peter Parker jest passe? Trylogia filmów z Tomem Hollandem była całkiem udana i miała dużą oglądalność, ale to animowane filmy Sony z Milesem Moralesem oraz oddzielna gra z tym bohaterem cieszyły się ostatnio największym zainteresowaniem. Czy i kiedy doczekamy się aktorskiej wersji Moralesa? Cor...

Czy Peter Parker jest passe? Trylogia filmów z Tomem Hollandem była całkiem udana i miała dużą oglądalność, ale to animowane filmy Sony z Milesem Moralesem oraz oddzielna gra z tym bohaterem cieszyły się ostatnio największym zainteresowaniem. Czy i kiedy doczekamy się aktorskiej wersji Moralesa? Coraz więcej wskazuje na to, że taki film nie jest już tylko konceptem, lecz został wpisany w harmonogram prac studia. Wiemy nawet, kiedy można się go spodziewać.

Aktorski film z Milesem Moralesem. Kiedy pojawi się nowy Spider-Man?

Na przyjęciu określanym mianem Oscars Luncheon, Amy Pascal - pełniąca od lat rolę producentki przy filmach o Spider-Manie - powiedziała, że widzowie nie ujrzą aktorskiej wersji Milesa Moralesa, dopóki Sony nie wyprodukuje dwóch kolejnych filmów o Spider-Manie, co skłoniło niektórych do przekonania, że fani będą musieli obejrzeć jeszcze dwa filmy z z Tomem Hollandem w roli Petera Parkera, zanim na ekranach pojawi się Morales.

Według Chrisa Millera, który uwypuklił ten fakt w jednym ze swoich tweetów, "dwa filmy", o których wcześniej mówiła Pascal, to kolejny film w świecie "Spider-Verse" (angielski tytuł będzie brzmieć "Beyond the Spider-Verse") i czwarta część serii Spider-Mana z Tomem Hollandem. Co ciekawe, sam Holland powiedział, że rozważał pomysł odejścia od roli Petera Parkera, aby zrobić miejsce na kogoś, kto zostanie obsadzony jako Miles Morales.

Wydaje się jednak, że rozmowy z Hollandem toczą się po myśli studia i aktora, skoro obydwie strony dążą do wypracowania wizji na "Spider-Mana 4", choć dotychczasowe informacje na temat fabuły nie są (w mojej ocenie) nazbyt optymistyczne. Zakończenie "Spider-Man: Bez drogi do domu" sugerowało, że Człowiek Pająk przywdzieje w końcu bardziej klasyczny strój i będzie toczyć starania o lepsze jutro na ulicach Nowego Jorku walcząc z półświatkiem.

Spider-Man 4 z Tomem Hollandem

Być może wśród przeciwników znalazłby się jeden z bardziej znanych czarnych charakterów, ale wyglądało na to, że nareszcie nadejdzie czas na bardziej kameralną opowieść, w której to bohater Toma Hollanda będzie głównym bohaterem i jego losy nie będą przecinać się z innymi (super)bohaterami z MCU. Owszem, takie cross overy są bardzo atrakcyjne, ale fani pragnący spokojniejszej, bardziej osobistej historii, której nie opowiadano z Hollandem, mieli spore nadzieje, że to będzie właśnie ten moment. Plotki i pogłoski sugerują jednak, że ponownie obok Parkera pojawi się plejada bohaterów z MCU oraz multiwersum.

Aktorki z Madame Web w filmie z Milesem Moralesem?

Szansą na spełnienie życzeń fanów staje się więc historia Milesa Moralesa, który mógłby rozpocząć swoją przygodę jako superbohater w ramach historii zrealizowanej z nieco mniejszym rozmachem. Zainteresowana zagraniem w takim filmie jest nawet Celeste O'Connor, którą lada moment zobaczymy w "Madame Web" - aktorka wciela się w Mattie Franklin, czyli Spider-Woman. W wywiadzie dla comicbook.com powiedziała, że jej bohaterka mogłaby się nawet zaprzyjaźnić z Milesem Moralesem, natomiast wspólnie z Isabelą Merced (Anya Corazon w "Madame Web", czyli Spider-Girl) stwierdziły, że bardzo chętnie wystąpiłyby we wspólnym filmie z takim Spider-Manem.

Czy uniwersum Sony i MCU połączą się na stałe?

"Madame Web" to czwarty film w ramach SSU (Sony's Spider-Man Universe), czyli uniwersum Spider-Mana od Sony - wcześniej oglądaliśmy dwie odsłony Venoma oraz Morbiusa. Prace trwają nad "Venomem 3" i "Kravenem". Co istotne, SSU i MCU zostały już niejako połączone, ponieważ w filmach pokazywano sceny, które umieszczały bohaterów obydwu uniwersów w jednym świecie. Dochodziło jednak do tego tylko na pewien czas i bez interakcji postaci z obydwu uniwersów. Czy pojawienie się Milesa Moralesa w filmie aktorskim spowoduje połączenie tych światów na stałe? A może trzecia część animowanej trylogii "Spider-Verse" połączy wszystkie uniwersa w jeden?