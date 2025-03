Oto europejski konkurent SpaceX. Rakieta gotowa do wystrzelenia

Niemiecka firma wystrzeli rakietę Spectrum na niską orbitę okołoziemską. Może przenieść nawet do 1000 kg ładunku.

W temacie prywatnych firm kosmicznych najczęściej w mediach głównego nurtu wspomina się o oczywiście o SpaceX, a czasem także o konkurencyjnym Blue Origin od Jeffa Bezosa, ale europejska scena wydaje się dość zaniedbana, choć na Starym Kontynencie mam przecież kilka firm, które także mają ambicje na eksplorację kosmosu. Jedną z nich jest Isar Aerospace, czyli niemieckie przedsiębiorstwo z siedzibą w Monachium. Firma jest już gotowa do wystrzelenia rakiety Spectrum.

Lot testowy rakiety Spectrum jeszcze w tym tygodniu

Isar Aerospace funkcjonuje od 2018 roku i ma na celu umożliwienie bardziej dostępnego i elastycznego dostępu do przestrzeni kosmicznej, szczególnie dla komercyjnych operatów satelitów. Jej głównym dzieckiem jest dwustopniowa rakieta Spectrum, zaprojektowana do wynoszenia na niską orbitę okołoziemską ładunków o masie do około 1000 kg. Historyczny start miał nastąpić właśnie dziś, ale… pogoda popsuła plany.

Spectrum miała wystartować z wyspy Andøya w północnej Norwegii, ale z uwagi na niekorzystne warunki wietrzne zdecydowano się przełożyć lot testowy na inny dzień, choć data nie została jeszcze ogłoszona – prawdopodobnie nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Plany są ambitne, choć firmy podchodzi do sprawy realistycznie i zachowawczo – przyjmuje się, że osiągnięcie orbity będzie dużym sukcesem, ale zadowalający będzie też 30-sekundowy lot, pozwalający na zebranie ważnych informacji i danych, pozwalających na dalszy rozwój systemów nośnych.

Firma zebrała już ponad 400 milionów euro kapitału i planuje produkować do 40 rakiet rocznie – ich przeznaczeniem będzie wynoszenie małych i średnich satelitów na orbitę. Isar Aerospace jest przy tym w pełni niezależne od Europejskiej Agencji Kosmicznej, finansowanej przez państwa członkowskie.

Źródło obrazka wyróżniającego: Isar Aerospace