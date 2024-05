Valve nie wydaje gier za często. Ale oni są trochę niczym gwiazdy rocka, że kiedy już coś wypuszczają — to stają się hitem. Podobnie jak ma to miejsce z, nomen omen, produkcjami Rockstar Games. Firma nie wrzuca zapowiedzi lata przed premierą. Nie serwuje wielkiej, ciągnącej się w nieskończoność kampanii promocyjnej. Ale to zawsze na tyle dopracowane tytuły, że porywają tłumy na lata.

Teraz rzekomo wyciekła ich najnowsza produkcja, która w kontekście rozgrywki ma łączyć w sobie elementy największych hitów ostatnich lat: Overwatcha, Dota 2, Smite, Orcs Must Die oraz Valoranta.

Deadlock: to ma być nowa gra Valve. Firma szykuje kolejny multiplayerowy hit?

Wszystkie informacje które trafiły do sieci mają pochodzić od testerów, którzy już teraz mogą sprawdzić tę zabawę w akcji. I to właśnie spod ich rąk internet zalała fala zrzutów ekranu oraz informacji na temat zabawy. I choć na pierwszy rzut oka wyglądają one dość tajemniczo, to jeżeli znacie gry Valve to łatwo dopatrzycie się tam postaci które przypominają m.in. Snipera z Team Fortress 2, czy mapy która przywodzi na myśl mapę z Half-Life 2.

Tak naprawdę to pierwszy raz, kiedy usłyszeliśmy o grze i... no co tu dużo mówić: dla wielu nowa gra od Valve jest wielkim szokiem. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli wszystkie te informacje się potwierdzą, to raczej nikt nie będzie specjalnie zszokowany tym, w jaki sposób firma podeszła do ich tworzenia. I serwowania bez ostrzeżenia gotowego produktu. Produktu który prawdopodobnie i tak będzie skazany na sukces.