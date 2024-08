Polacy znowu robieni w balona. Chodzi o klientów biur podróżniczych

Oszuści stale modyfikują swoje metody działania, dostosowując je do aktualnych wydarzeń i sytuacji. Nie zawsze są to fałszywe inwestycje lub podawanie się za pracowników banku w celu wyłudzenia danych płatniczych. W okresie wakacyjnym, kiedy wiele osób planuje wyjazdy, ofiarami cyberprzestępców padają często osoby poszukujące atrakcyjnych ofert wakacyjnych. Niestety, czasem niektóre z ofert brzmią zbyt dobrze, żeby mogły być prawdziwe. Najczęściej mamy wtedy do czynienia z oszustwem.

Doskonałym tego przykładem jest sytuacja, która w tym tygodniu wydarzyła się w jednym z małopolskich powiatów.

Myśleli, że złapali świetną okazję. Stracili swoje oszczędności

W środę 21 sierpnia, do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące oszustwa internetowego. Obie sprawy są niemal identyczne i dotyczą zakupu vouchera wakacyjnego o wartości 12 000 zł za połowę ceny. „Okazyjna” oferta pojawiła się na jednym z popularnych portali społecznościowych. Jak później udało się ustalić policji, ogłoszenie zostało udostępnione na zhakowanym wcześniej koncie.

Ofiary, zachęcone atrakcyjną ceną, nawiązały kontakt z rzekomym sprzedawcą przez komunikator. Po krótkiej wymianie wiadomości postanowili zgodnie z instrukcjami oszustów przelać pieniądze za vouchery na konto wskazane przez oszustów przelewem natychmiastowym. Niestety, po przesłaniu pieniędzy, na adresy e-mail pokrzywdzonych nie dotarły żadne vouchery, a oszuści przestali odpisywać. Wtedy ofiary zorientowały się, że zostały oszukane i zgłosiły sprawę na policję.

W sieci należy zawsze zachować ostrożność, gdyż nie wiadomo nigdy, kto rzeczywiście jest po drugiej stronie ekranu, ani jakie ma zamiary. Ważne jest, by przed przesłaniem jakiejkolwiek sumy pieniędzy, skonsultować się z bliskimi, sprawdzić informacje na oficjalnych stronach biura podróżniczego lub innej instytucji, a w razie wątpliwości skontaktować się z Policją. Przestępcy stosują różne metody, aby wzbudzić zaufanie i wyłudzić pieniądze, dlatego warto być czujnym i pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sieci.

