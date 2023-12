Nie, nie wygrałeś Warszawskiej Karty Miejskiej - to oszustwo

Nikt nie rozdaje darmowej karty miejskiej

CERT Polska poinformował właśnie za pośrednictwem swojego konta na platformie X (wcześniej Twitter) o nowym ataku wycelowanym w mieszkańców Warszawy. Wygląda na to, że ktoś przesyła w mailu link do ankiety rzekomo dotyczącej opinii na temat Warszawskiej Karty Miejskiej. Po jej wypełnieniu można wziąć udział w loterii i wygrać darmową kartę na okres 90 dni, rzekomo uprawniającą do poruszania się transportem zbiorowym po całej Warszawie. To oczywiście oszustwo, tak naprawdę w loterii "wygrywa" każdy, a żeby otrzymać darmową kartę organizator chce aby opłacić jej wysyłkę przekierowując użytkownika na stronę fikcyjnej bramki płatniczej. Dane podane na tej stronie przejmą oszuści co będzie się prawdopodobnie wiązało z utratą pieniędzy.

Jeśli otrzymacie takiego e-maila to najlepiej go po prostu usunąć. Kampania jest zakrojona na szeroką skalę i jest całkiem nieźle przygotowana dlatego należy się mieć na baczności. Warto podzielić się tą informacją ze swoimi znajomymi, aby ich przestrzec przed potencjalną utratą pieniędzy. Warto przede wszystkim zawsze sprawdzać link do strony, na którą zostaniecie przekierowani. W tym przypadku "gawknocom.com" już na pierwszy rzut oka wydaje się podejrzana. Warszawskie ZTM i WTP korzystają z domeny waw.pl. Niestety również obecność certyfikatu na stronie bramki z płatnością też nie gwarantuje dzisiaj bezpieczeństwa. Certyfikat może wygenerować sobie praktycznie każdy dla dowolnej strony internetowej, więc nie jest to żaden wskaźnik bezpieczeństwa.

Najlepszą obroną przed tego typu oszustwami jest po prostu zdrowy rozsądek i ostrożność.