Oszukiwali na fotowoltaice. Nieuczciwe firmy na celowniku UOKiK

Boom na fotowoltaikę powoli słabnie, ale odnawialne źródła energii wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem Polaków – nad Wisłą zainstalowano już ponad 1,4 miliona różnego rodzaju urządzeń z branży OZE. Klientów skusiła oszczędność, wygoda i czysta energia, ale zamiast tego w wielu przypadkach kończyło się na nerwach, straconych pieniądzach i ogromnym rozczarowaniu. I to nawet nie z uwagi na samą technologię, a na nieuczciwe firmy, które zarabiają na eko-rewolucji i nieuwadze użytkowników. UOKiK w końcu wziął się za dwie spółki, które często wskazywali klienci – urząd nałożył kary i ostrzegł Polaków przed kruczkami w umowach.

Reklama

Ponad 2,8 mln zł za nieuczciwe zapisy w umowach

Polska Energia Grupa Kapitałowa i Am Eco Energy – to te spółki znalazły się na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z powodu stosowania we wzorcach umów klauzul abuzywnych. Oba podmioty zajmowały się dostarczaniem usług związanych z montażem i sprzedażą instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i pozostałych systemów grzewczych.

Źródło: UOKiK

UOKiK donosi, że firmy stosowały „nieprecyzyjne postanowienia, które umożliwiały im dowolne kształtowanie kluczowych warunków umowy”. Chodzi dokładnie o klauzule wyłączające ich odpowiedzialność za uszkodzenia dachu czy ścian podczas montażu, co w takich przypadkach jest praktyką niedozwoloną, bo firma reklamująca się jako dostawca profesjonalnych usług montażu nie powinna umywać rąk od szkód wyrządzonych w mieniu klienta – w umowach widniał natomiast zapis, że to klient powinien ponosić ewentualne koszta naprawy.

Im dalej w las, tym robi się ciekawiej. Polska Energia Grupa Kapitałowa i Am Eco Energy w swoich umowach umieszczały zapis o możliwości bezpodstawnego przesuwania terminów instalacji, a także wymiany uzgodnionych urządzeń na inne modele bez pytania klienta o zdanie. Dodatkowo firmy mogły też według własnego widzimisię nakładać na klienta kary umowne za „utrudnianie montażu” – nie precyzowano jednak, na czym to „utrudnianie” polega, co otwierało drogę do nadużyć. Spółki zabezpieczały się nawet na wypadek ewentualnej reklamacji – niektóre umowy straszyły bliżej nieokreślonymi konsekwencjami za złożenie reklamacji, która przez firmę zostanie uznana jako nieuzasadniona.

UOKiK uznał te praktyki za niedopuszczalne i nakazał ich zaprzestania – dodatkowo obie spółki muszą poinformować klientów o nieczuciowych zapisach w umowach. To nie wszystko – prezes UOKiK nałożył na podmioty następujące kary finansowe: ponad 2,8 mln zł na Polska Energia Grupa Kapitałowa i ponad 54 tys. zł na Am Eco Energy.

Rady UOKiK – jak nie dać się oszukać nieuczciwym firmom fotowoltaicznym

We wpisie na oficjalnej stronie UOKiK nie tylko poinformował o postępowaniu wobec wspomnianych wyżej firm, ale też przekazał kilka przydatnych rad, dedykowanych osobom, które planują zainwestować w OZE.

Źródło: Depositphotos

Oto kilka najważniejszych wskazówek:

Dopasuj instalację OZE do swoich możliwości – niewłaściwie dobrana pompa ciepła zainstalowana w słabo izolowanym budynku może nie dogrzać pomieszczeń lub być bardzo droga w eksploatacji

Porównuj oferty – nieuczciwi sprzedawcy mogą znacznie zawyżać ceny w stosunku do cen rynkowych

Pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania – zwracaj uwagę na ulotki imitujące zawiadomienia urzędowe, weryfikuj wyliczenia potencjalnych korzyści finansowych, nie ulegaj presji na pierwszym spotkaniu

Dokładnie przeczytaj umowę, zapoznaj się z dokumentacją techniczną – pamiętaj, że możesz odstąpić od umowy w ciągu 30 dni

Wymagaj na piśmie od sprzedawcy przedstawienia wyników audytu przedmontażowego z rzetelną analizą efektywności pracy proponowanej instalacji po jej zamontowaniu

No i na koniec zawsze pamiętaj o tym, że możesz – w razie wątpliwości – skorzystać z bezpłatnej pomocy Rzecznika Konsumentów w swoim mieście lub powiecie.

Reklama

Stock image from Depositphotos