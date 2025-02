Zostawiłeś telefon w pociągu? Możesz go odzyskać - podpowiadamy jak!

Zostawiamy swoje rzeczy w pociągach na potęgę, chyba każdemu z nas ta przykra sytuacja wydarzyła się przynajmniej raz w życiu (osobiście, zdarzyło mi się dwa razy). To jednak nie koniec świata, zawsze możemy postarać się o ich odzyskanie.

PKP Intercity przewiozło w 2024 roku aż 78,5 mln pasażerów - to tylko 15% osób więcej niż w roku 2023, a jak to się przekładało na liczbę zostawionych przez nich rzeczy w pociągach naszego krajowego przewoźnika?

Od 1 lutego 2024 r. do końca stycznia tego roku, a więc przez dokładnie rok, pasażerowie pozostawili w pociągach dokładnie 25 675 rzeczy - 12,5 tysiąca więcej rzeczy niż w 2023 roku, a więc dwa razy więcej i trudno to tłumaczyć wzrostem liczby przewiezionych pasażerów.

Co zostawiamy najczęściej? PKP Intercity wymienia tu przeróżne przedmioty:

Jak odzyskać telefon zostawiony w pociągu

Na szczęście, od 2024 roku PKP Intercity prowadzi elektroniczny rejestr rzeczy pozostawionych w pociągu, a znalezionych przez obsługę po zakończonym kursie. Przy czym stosuje się tu dość ogólną ich klasyfikację, prawdopodobnie w celu wstępnej weryfikacji ich właścicieli podczas zgłaszania zguby. Zamiast iPhone 16, w spisie przedmiot odnotowany jest ogólnie jako telefon, laptop Asus czy aparat Fuji jako sprzęt elektroniczny, itd.

Rejestr zagubionych przedmiotów dostępny jest pod tym linkiem, aktualnie obejmuje on aż 175 stron, po 10 przedmiotów każda, więc dla ułatwienia możemy skorzystać z filtrów w wyszukiwarce.

Możemy tu przede wszystkim wskazać numer pociągu - znajdziemy go w rozkładzie jazdy PKP, wpisując relację, którą podróżowaliśmy i rozwijając szczegóły kursu - numer pociągu zaznaczony jest na zrzucie powyżej zielonym kolorem. Można też określić tu datę zagubienia (RRRR-MM-DD) albo rodzaj zagubionej rzeczy.

Niemniej, znając już numer pociągu, wpisujemy go w wyszukiwarkę i odnajdujemy konkretny dzień, w którym zostawiliśmy ten przedmiot, jego rodzaj, no i jeśli wszystko się zgadza, zgłaszamy się do odpowiedniego Punktu Rzeczy Znalezionych po jego odbiór.

Wykaz punktów rzeczy znalezionych Miejscowość Numer telefonu Adres e-mail Czynny w godzinach Obsługiwany w dniach WARSZAWA 22 474 50 92,

697 044 651 PRZ.Warszawa@intercity.pl 7:00 - 15:00 poniedziałek - piątek, oprócz świąt KRAKÓW 12 393 55 16 PRZ.Krakow@intercity.pl 9:00 - 17:00 GDYNIA 786857807 PRZ.Gdynia@intercity.pl 7:00 - 15:00 SZCZECIN 697044415 PRZ.Szczecin@intercity.pl KOŁOBRZEG 695321247 PRZ.Kolobrzeg@intercity.pl BYDGOSZCZ 697048539 PRZ.Bydgoszcz@intercity.pl OLSZTYN 601435914 PRZ.Olsztyn@intercity.pl WROCŁAW 786857854 PRZ.Wroclaw@intercity.pl PRZ.Poznan@intercity.pl 7:00 - 14:00

Oczywiście wcześniej, warto skontaktować się z najbardziej prawdopodobną lokalizacją blisko związaną z odbytym kursem, możemy to zrobić telefonicznie lub drogę e-mailową.

Pamiętajmy też przy tym o obowiązujących terminach zgłoszeń, które wynikają wprost z ustawy o rzeczach znalezionych. Punkty Rzeczy Znalezionych przekazują nieodebrane zguby w terminie 3 dni od ich otrzymania do właściwego starostwa powiatowego.

Jeśli starostwo odmówi ich przyjęcia (ma do tego prawo w przypadku przedmiotów o wartości nieprzekraczającej 100 zł), te przechowywane są przez 30 dni, po upływie których poddawane są one likwidacji lub przekazywane organizacjom charytatywnym.

Źródło: PKP Intercity.